La musica calabrese si fa sentire nel cuore della provincia di Cosenza, grazie alla Banda Musicale della Guardia di Finanza che eseguirà “Flores”, una composizione del maestro e sassofonista Danilo Guido, originario di Acri. Il concerto si terrà domani alle 21 in piazza Navarro, nell’ambito del Festival Internazionale delle Bande Musicali.

“Flores” rappresenta un momento significativo per Guido, che avrà l’opportunità di far ascoltare la propria opera a una delle più prestigiose formazioni bandistiche italiane. Il brano è stato concepito specificamente per il sassofonista concertista Vittorio Quinquennale figura di spicco nel panorama Sassofonistico intenzionale , Luogo Tenente C.S della banda della Guardia di Finanza, che ne interpreterà la parte solista. La composizione trae ispirazione dai luoghi d’infanzia di Papa Bergoglio, mescolando ritmi e sonorità del tango argentino. La parte solista per sassofono soprano, caratterizzata da virtuosismi e tecniche estese, conferisce alla musica un carattere decisamente contemporaneo.

Oltre a “Flores”, il concerto presenterà un repertorio variegato che spazia attraverso epoche e tradizioni musicali. Tra i brani in programma figurano opere di Raffaele Longo, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Clifton Williams ed Ernesto De Curtis, con un omaggio speciale a Ennio Morricone. La serata vedrà anche la partecipazione del soprano Marilù Brunetti, arricchendo ulteriormente l’evento con la sua voce.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza, costituita nel 1926, vanta un organico di 102 esecutori provenienti dai Conservatori italiani, selezionati attraverso un rigoroso concorso pubblico. Nel corso della sua storia, ha suonato nei principali teatri e istituzioni musicali italiane e ha portato la propria musica in numerose tournée all’estero.

Il concerto sarà diretto dal capitano Dario Di Coste, Vice Maestro della Banda Musicale della Guardia di Finanza. Questo evento si inserisce nel contesto del Festival Internazionale delle Bande Musicali di Laino Borgo, che offre quattro serate, dal 12 al 18 settembre, dedicate alla tradizione bandistica italiana e internazionale. “Flores” non è solo un brano musicale; è un simbolo del dialogo tra tradizione e contemporaneità, rappresentando la creatività musicale calabrese e il percorso artistico del Maestro Danilo Guido.