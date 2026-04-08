Per non dimenticare e trasformare il dolore in un’opportunità per costruire un futuro migliore, a Gioia Tauro si rende omaggio a quattro giovani vite spezzate dieci anni fa, in un tragico incidente stradale, intitolando una nuova piazza in loro memoria. La "Piazza dei Quattro Angeli", situata sul lungomare della città, sarà dedicata a Marzio Canerossi, Francesco Carrozza, Giuseppe Speranza e Fortunato Calderazzo. I poco più che ventenni erano molto amati e hanno lasciato un segno profondo. La loro prematura scomparsa avvenne alle prime luci dell’alba dell’1 marzo 2016, quando l’auto con cui viaggiavano si schiantò contro un tir sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria in una galleria all’altezza di Mileto.

«Hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutta quanta la città – ha dichiarato il sindaco, Simona Scarcella -. Insieme a loro, simbolicamente, in questa piazza vogliamo ricordare tantissimi ragazzi di Gioia Tauro vittime della strada. Sarà un luogo frequentato da molti giovani ed è importante che ricordino che questa piazza ha il nome di quattro ragazzi che per noi sono quattro angeli e che rappresentano un monito, che ci deve ricordare che la vita è preziosa, è un dono importantissimo e che dobbiamo stare attenti a non distruggerla, non spezzarla. Grazie a questo monito, Marzio, Giuseppe, Francesco e Fortunato, e tutti gli altri ragazzi che sono morti nelle nostre strade, in realtà non moriranno mai, perché saranno sempre vivi nei nostri cuori».