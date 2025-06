Un binomio che si rinnova e si rafforza: la Rai ha scelto per la terza volta la Diocesi di Cassano Allo Ionio per una trasmissione di rilevanza nazionale, sottolineando il profondo legame e la stima che il servizio pubblico riserva a questa comunità. Domenica 22 giugno, alle ore 11:00, Rai 1 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla suggestiva Basilica Minore di Santa Maria del Lauro, un evento che riempie di orgoglio l'intera cittadinanza.

Questa terza scelta consecutiva da parte della Rai non è solo una conferma, ma un vero e proprio riconoscimento del ruolo centrale che la Diocesi di Cassano Allo Ionio riveste nel panorama spirituale e culturale italiano. Un'occasione per mostrare la bellezza dei nostri luoghi e la fervente partecipazione della nostra comunità.

La celebrazione eucaristica, che si terrà nel giorno della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo (Corpus Domini), sarà presieduta da monsignor Francesco Savino, vescovo della Diocesi e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana. La sua presenza eleva ulteriormente il prestigio di questo appuntamento, offrendo un messaggio di fede e speranza che raggiungerà milioni di case in tutta Italia.

Nella varie forme dell’annuncio diffuso, la Diocesi ha invitato tutti i fedeli e chiunque desideri partecipare a unirsi a questo momento di grazia e di comunione. E la notizia più importante per chi vuole essere presente è che l'accesso è libero e aperto a tutti, senza alcuna riserva di posti. Non sarà necessario alcun biglietto o prenotazione: la Basilica di Santa Maria del Lauro aprirà le sue porte per accogliere chiunque voglia condividere questo importante momento di fede e visibilità per il territorio.

Sarà un'occasione speciale per vivere la solennità del Corpus Domini e, al contempo, per mostrare all'Italia intera la vivacità e la spiritualità della comunità diocesana.