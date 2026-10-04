Il Patron amaranto e Senatore Claudio Lotito: «Quella di oggi è un'occasione speciale - dichiara il -, che ci consente di rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita per un ideale fatto di giustizia e libertà»

Ci sono posti dove il tempo si ferma, lasciando spazio alla memoria e alle riflessioni profonde. Prima della gara odierna che vedrà la Reggina sfidare il Trapani, una delegazione del club si è fermata in visita alla Stele di Capaci, monumento commemorativo eretto in onore delle vittime della strage del 1992, per deporre un mazzo di fiori.



«Quella di oggi è un'occasione speciale - dichiara i l Patron della Reggina 1914 e Senatore Claudio Lotito -, che ci consente di rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita per un ideale fatto di giustizia e libertà.

Il nostro pensiero, colmo di riconoscenza e rispetto, va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani : anche a distanza di oltre trent'anni, il loro nome riecheggia nell'anima di chi come noi crede fermamente in determinati valori, rappresentando non solo un ricordo eterno, ma anche un insegnamento e un esempio che fanno da traino al nostro modo di vivere ed agire.