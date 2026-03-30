“Una faccia una razza” andrà in onda a ottobre: viaggio tra natura e radici della Magna Grecia nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte

La serie, intitolata "Una faccia una razza", che prevede 12 episodi, è prodotta dalla Televisione Nazionale Greca ERT 3, e da N -Vision M.I.K.E, per la regia di Dimitris Zisopoulos. I produttori hanno chiesto la collaborazione dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per effettuare le riprese nei luoghi del Geoparco e, durante la preparazione, è nata la volontà di realizzare un ampio progetto di documentari nel cuore dell'Aspromonte, frutto di una co-produzione Italia - Grecia, per la regia di Cristina Mantis e Dimitris Zisopoulos

Per dieci giorni la troupe ha "perlustrato" la zona dell'Aspromonte affiancata dalla consulenza dello staff dell’Ente Parco, esprimendo, al termine dei lavori, sincera gratitudine all'organizzazione del Geoparco per le strutture e il supporto forniti.

Estremamente soddisfatto per la realizzazione del progetto è il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo che, assieme al responsabile del progetto Geoparco Ing. Sabrina Scalera, ha incontrato la troupe e i produttori della serie nei luoghi più belli del Geoparco.

"Una faccia una razza" andrà in onda sulla televisione greca a ottobre. La presentatrice, la ballerina e insegnante di danze tradizionali e di pizzica salentina, Lucia Scarabino, durante il suo viaggio nella Calabria grecanica in Aspromonte ha parlato con gli abitanti del luogo evidenziando quanto sia stato importante l’arrivo dei greci in Calabria e dove sopravvive negli ambiti più disparati il senso della straordinaria Magna Grecia, incontrando persone che sanno di avere una discendenza greca ed altre che sentono di essere stati influenzati dalla cultura greca. Un'immersione nella splendida natura e nella storia del Geoparco. Ad ottobre 2026 il pubblico televisivo greco avrà l'opportunità di ammirare le incredibili bellezze e i segreti nascosti dell’Aspromonte