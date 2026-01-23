Il network LaC compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e internazionalizzazione con il rilascio, a partire da oggi, della versione in lingua inglese del sito www.lacnews24.it.

Si tratta di un progetto sperimentale, sviluppato attraverso un apposito programma di implementazione tecnologica che utilizza sistemi di intelligenza artificiale, pensato per ampliare l’accessibilità dei contenuti informativi prodotti dal network a un pubblico non madrelingua italiano. Il sito è stato rilasciato in versione beta, al fine di raccogliere quanti più feedback e dati di utilizzo da parte degli utenti sia sulla qualità della traduzione che su miglioramenti tecnici e strutturali, nell’ottica di un processo di collaborazione che ha sempre legato fortemente LaC alla sua community.

Il network editoriale, che ha superato nel 2025 il traguardo dei 100 milioni di visitatori, ha quindi scelto di percorrere una strada di innovazione di processo e di prodotto, attraverso l’introduzione di un modello di Neural Language Model applicato alla comprensione e traduzione dei prodotti giornalistici prodotti dalla Società Editoriale Diemmecom.

La decisione nasce dall’evoluzione naturale del rapporto tra LaC News24 e i suoi lettori. Negli ultimi mesi, infatti, la testata ha registrato un aumento significativo di accessi dall’estero, provenienti non solo dalle comunità calabresi residenti fuori dall’Italia, ma anche da utenti europei e internazionali interessati all’informazione sul Mezzogiorno, sull’Italia e sui principali temi di attualità affrontati dal network. A queste dinamiche si sono aggiunte numerose richieste dirette da parte dei lettori, che hanno sollecitato la realizzazione di una vera e propria versione in lingua inglese del sito.

La versione attualmente online rappresenta un primo passaggio, in modalità beta, all’interno di un progetto più ampio di sviluppo editoriale e tecnologico. L’obiettivo è testare strumenti, processi e modalità di fruizione dei contenuti, in vista della creazione di una piattaforma informativa del network LaC interamente dedicata al pubblico internazionale, capace di raccontare il territorio, l’attualità, l’economia e la società italiana con uno sguardo comprensibile e accessibile anche oltre i confini nazionali.

«Sempre più persone dimostrano apprezzamento verso il modello di informazione crossmediale promosso da LaC, dai suoi format e dalle sue testate – dichiara l’editore Domenico Maduli –. Negli ultimi anni abbiamo intercettato un interesse crescente non solo da parte dei calabresi all’estero, ma anche di imprenditori, portatori di interesse, esponenti di governo e stakeholder internazionali che hanno conosciuto il network e ne seguono con attenzione potenzialità e sviluppi. Per questo abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti verso un pubblico nuovo, consapevoli che l’informazione di qualità può e deve dialogare con un contesto globale».