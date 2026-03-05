I dati Auditel relativi ai 12 mesi del 2025 non lasciano dubbi: LaC Tv si conferma leader del panorama televisivo regionale calabrese, l’emittente ha registrato un andamento crescente dei dati di ascolto, anche nei mesi estivi, tradizionalmente più deboli per gli ascolti generalisti.

Si consolida il percorso di crescita del Network che rafforza la sua presenza nel panorama dell’informazione regionale e nazionale, e continua ad incrementare il numero di visitatori delle sue testate di informazione web.

Le classifiche premiano il network LaC

Il dato sugli ascolti certifica una continuità nel rapporto con il pubblico calabrese, che nel corso dell’anno ha premiato l’offerta informativa e i format proposti dal gruppo editoriale Diemmecom, proprietario delle testate del network. Parallelamente alla leadership regionale sul fronte televisivo, arrivano segnali di consolidamento anche sul piano nazionale. A gennaio 2026, infatti, il network LaC figura al 49° posto nella Top 100 dei siti di informazione italiani secondo la classifica pubblicata da Prima Comunicazione, migliorando il posizionamento rispetto ai dati precedenti.

Un risultato che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi scorsi, quando LaC era entrata ufficialmente nella Top 100 secondo i dati Comscore, e che oggi evidenzia un’ulteriore progressione nel ranking nazionale grazie ad un mix informativo fatto di notizie calabresi e internazionali, di economia, cronaca e lifestyle.

LaC, l’ecosistema digitale dell’informazione

La doppia dimensione – televisiva e digitale – ha da sempre rappresentato uno degli elementi distintivi del network. La leadership negli ascolti regionali e il miglioramento nel posizionamento nazionale riflettono un modello editoriale che integra informazione televisiva, produzione digitale e presenza strutturata sui social media. Il lavoro quotidiano delle redazioni, unito alla partecipazione attiva della community, continua a rappresentare un fattore centrale nello sviluppo del brand.

L’interazione con il pubblico e la capacità di intercettare temi di interesse locale e nazionale hanno contribuito a rafforzare il rapporto con i lettori e gli spettatori.

Anche i canali social del gruppo si confermano un elemento strategico nell’ecosistema informativo del network, sostenendo la diffusione dei contenuti e ampliando la platea oltre i confini regionali.

La soddisfazione dell’editore: «LaC punto di riferimento nel panorama dell’informazione»

Soddisfatto l’editore, Domenico Maduli: «I dati del 2025 e l’aggiornamento della classifica di gennaio 2026 delineano un quadro di stabilità e crescita progressiva. LaC si conferma un punto di riferimento privilegiato nel contesto calabrese e consolida la propria presenza nel panorama informativo italiano, in un mercato caratterizzato da forte competizione e da una rapida evoluzione tecnologica. Il percorso del network prosegue ora, come sempre – conclude Maduli – nel segno dell’innovazione editoriale e dell’integrazione tra piattaforme, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta informativa e il dialogo con il pubblico, da sempre al centro delle nostre attività».

Per l’editore del Network LaC i dati Auditel certificano un primato solido e in crescita, che non si spiega solo con la capacita di proporre un modello integrato di informazione, dinamico innovativo, quindi una realtà di informazione crossmediale ma attesta la capacità del Network di adattarsi ai nuovi linguaggi e ai nuovi consumi, riuscendo ad intercettare un pubblico sempre più ampio con un’offerta variegata di servizi (dall’informazione all’intrattenimento).