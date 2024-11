L'anticiclone Hannibal sta per arrivare anche in Calabria e le temperature sono destinate a aumentare. Un'anticipazione dell'estate, infatti, è prevista nel prossimo fine settimana, nel quale le temperature potrebbero toccare anche i 35 gradi, a fronte dei 24-25 che si registrato di solito in questa stagione.

Le alte temperature, secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, si registreranno soprattutto nelle pianure del Nord, in particolare in città come Torino, Milano e Bologna. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà la prima afa di stagione: infatti, le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia.

Questa particolare configurazione meteo, precisa Sanò, «è tipica del mese di luglio (specie negli ultimi 15/20 anni), con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore. Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: in questo periodo dell'anno le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24 gradi». Temperature che, quindi, secondo Sanò nei prossimi giorni saranno al di sopra delle medie stagionali.