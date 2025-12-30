VIDEO | Abbiamo raccolto le voci di cittadini, amministratori locali e operatori economici. I bilanci e gli auspici da Cosenza a Crotone, passando per Catanzaro
Bilanci, speranze, nuove prospettive e buoni propositi. C’è tutto questo nei messaggi di auguri di cittadini, amministratori locali e operatori economici raccolti da LaC News24 in giro per la Calabria.
Siamo stati nelle città capoluogo di provincia: da Cosenza a Crotone passando per Catanzaro, in vista del nuovo anno tutti si augurano crescita e coesione per il proprio territorio. Ai microfoni di LaC News24 le voci delle comunità che condividono le loro aspettative personali e collettive. In basso i video da ogni provincia.