Bilanci, speranze, nuove prospettive e buoni propositi. C’è tutto questo nei messaggi di auguri di cittadini, amministratori locali e operatori economici raccolti da LaC News24 in giro per la Calabria

Siamo stati nelle città capoluogo di provincia: da Cosenza a Crotone passando per Catanzaro, in vista del nuovo anno tutti si augurano crescita e coesione per il proprio territorio. Ai microfoni di LaC News24 le voci delle comunità che condividono le loro aspettative personali e collettive. In basso i video da ogni provincia. 

Gli auguri da Catanzaro

Il Capoluogo di regione si prepara ad accogliere il 2026 tra grandi eventi e sfide decisive per lo sviluppo dell'area centrale della Calabria, con gli occhi puntanti ai risultati della squadra di calcio, impegnata nel campionato di Serie B. Abbiamo chiesto alla vicesindaco Giusy Iemma e ad alcuni operatori commerciali della città cosa si augurano per il nuovo anno

Gli auguri da Cosenza

Prosegue il nostro cammino di avvicinamento al nuovo anno. A Cosenza abbiamo raccolto gli auspici per il 2026 dal presidente facente funzioni della Provincia Giancarlo Lamensa, recentemente subentrato a Rosaria Succurro, della giovane studentessa Asia Spadafora e dell'editore Walter Pellegrini

Gli auguri da Crotone

Il cammino di avvicinamento al nuovo anno. Ecco gli auguri e auspici da Crotone. 