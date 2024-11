Prenderà il via il 4 ottobre l'ultima study visit Liaison entrée actions de development de là economie rural (Leader) in programma per l'anno 2023 dal nome "L’esperienza del Cammino Kalabria coast to coast, dallo Ionio al Tirreno", organizzata da Rete rurale nazionale (Rnn) - ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste insieme all'associazione Kalabria trekking. All'evento parteciperanno anche il Parco naturale regionale delle Serre e i Gal Serre calabresi e Terre vibonesi.

Ben venticinque rappresentanti dei Gal provenienti da tutta Italia, tra cui quelli di Terre del Po, Molise, Sicilia, Sardegna, Brianza, Val Brembana, vivranno il Cammino Kalabriacoast to coast (inserito dal prestigioso magazine Time tra i“50 World’s greatest places of 2022”) nell’ottica di promozione dell'escursionismo come esperienza di socializzazione, condivisione e strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio e delle tradizioni calabresi.

Studieranno da “osservatori speciali” il Cammino(che dal 2020 ha portato in Calabria oltre 3.000 appassionati di turismo lento) tracciato e curato dall’ associazione Kalabria Trekking, come una buona pratica esportabile e replicabile in altri territori.

Il Cammino Kalabriacoast to coast, percorso di 55 Km che parte da Soverato e giunge a Pizzo, attraversando il punto più stretto d’Italia, sta facendo riscoprire territori interni da sempre considerati marginali e lontani dalle classiche mete di viaggio, appassionando sempre di più viaggiatori da ogni parte del mondo che ripartono portandosi via meravigliose esperienze sensoriali, naturalistiche, enogastronomiche e di accoglienza.

LaRete rurale nazionale Leader dal 1989 è uno degli strumenti delle politiche europee per promuovere l'innovazione nelle aree rurali italiane attraverso i GAL, Gruppi di Azione Locale che hanno il compito di elaborare e realizzare una strategia di sviluppo locale sostenibile e progetti di cooperazione fra i territori. Leader, in particolare, è lo strumento più importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali, incentiva lo sviluppo locale partecipativo e pone al centro dell'attenzione i Gal, costituiti da un partenariato pubblico-privato, che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multisettoriale e integrata.

Ogni anno, Rnn prevede visite di studio pensate per tutti gli attori di Leader e, in particolare, per i Gal italiani disponibili a condividere esperienze di valore del proprio territorio e interessati ad apprendere da quelle degli altri. L'obiettivo del ciclo "Lo sviluppo locale in pratica" è mettere a disposizione degli interessati una serie di esperienze concrete che hanno dimostrato un ruolo strategico nello sviluppo locale in relazione agli ambiti tematici della programmazione Leader 2023-2027: servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio, sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari, servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi, comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare, sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali, cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Il programma

Mercoledì 4 ottobre 2023

12:30 Ritrovo dei partecipanti presso l’Aeroporto di Lamezia Terme e poi, alle 12:50, presso la Stazione centrale di Lamezia Terme

13:30 Pranzo a Lamezia Terme

15:00 Trasferimento a Soverato (40 m)

16:00 punto di avvio del Cammino, Lungomare Cristoforo Colombo, Soverato, presentazione della SV, RRN e Kalabria Trekking

16:35 Auditorium di Petrizzi, saluti istituzionali: Giulio Santopolo, sindaco di Petrizzi, Marziale Battaglia, presidente del Gal Serre Calabresi, l’esperienza di Kalabria Trekking e la nascita del Cammino KalabriaCoast to Coast, Lorenzo Boseggia, presidente e Anna Mandarano, responsabile della comunicazione

17:15 l’ospitalità legata al Cammino, Flavio Seminaroti, Referente del Cammino KCTC, visita guidata al borgo e aperitivo con prodotti tipici locali

19:30 trasferimento all’agriturismo Due Torri, Chiaravalle Centrale, uno dei punti sosta del Cammino KCTC. 20:00 cena presso agriturismo Due Torri, trasferimento a Soverato per il pernottamento.

Giovedì 5 ottobre 2023

Ore 9:00 Trasferimento al Rifugio “Minghiozzo”, Cenadi.

9:45 Escursione da Rifugio Minghiozzo a Lago Acero (A/R 10 km), a cura di Kalabria Trekking

13:30 Pranzo presso il rifugio Località Minghiozzo, Cenadi

15:00 Trasferimento a San Vito sullo Ionio (CZ) e visita al centro storico, a cura di Kalabria Trekking

17:00 Trasferimento con visita guidata all’ex convento di Santa Maria della Pietà, Petrizzi (CZ)

18:30 Rientro a Soverato e attività laboratoriale

20:00 Cena e pernottamento a Soverato

Venerdì 6 ottobre 2023

Alle ore 8:30 Trasferimento al Lago Angitola (Oasi WWF).

Ore 9:30 Visita guidata all’Oasi del Lago Angitola, a cura di Kalabria Trekking, con la partecipazione di Giuseppe Paolillo, già Presidente WWF e Alfonsino Grillo, Commissario Parco Naturale Regionale delle Serre.

Ore 11:20 trasferimento a Pizzo

11:40 Visita guidata al sito di Piedigrotta (Chiesa nel tufo) e al Castello Gioacchino Murat. Saluti istituzionali: Sergio Pititto, sindaco di Pizzo; Alfonsino Grillo, Commissario Parco Naturale Regionale delle Serre, Vitaliano Papillo, presidente del Gal Terre Vibonesi.

Ore 13:00 Pranzo e degustazione del tartufo di Pizzo

Ore 15:00 Trasferimento presso la stazione centrale e l’Aeroporto di Lamezia Terme per il rientro.