Il ricordo del «giudice in eterno» continua a vivere nelle persone che hanno incrociato il suo cammino e nei valori che ha saputo trasmettere. Ora è il momento di dare alla sua memoria uno spazio pubblico, capace di parlare alle nuove generazioni e di custodire un esempio di straordinaria umanità, rigore professionale e sensibilità

C’è sempre la tendenza a parlare al presente del giudice Lilia Gaeta. Come accade con quelle persone che continui a incontrare, con le quali ti confronti e che proseguono nel consigliarti e nello starti accanto. Sono trascorsi esattamente quattro anni da quando Lilia Gaeta ci ha lasciati. Quattro anni da quel pomeriggio nel quale l’intera città di Reggio Calabria non seppe trattenere un’improvvisa commozione.

Eppure, al di là di una «normale» assenza fisica, si è verificato ciò che in tanti avevano previsto: l’eredità morale del giudice Gaeta non è andata dispersa, ma ha continuato a germogliare nelle vite di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociarla sulla propria strada.

Non c’è stato nulla di «urlato» nel modo in cui la famiglia ha scelto di ricordarla in questi anni. Esattamente nello stile sobrio che il giudice avrebbe desiderato.

Manifestazioni pubbliche nelle quali il ricordo si è intrecciato con la ricerca, l’attenzione ai più deboli e la vicinanza a quanti attraversano il calvario della malattia, pur senza perdere mai la speranza. Una città intera che non ha dimenticato una delle sue figlie migliori: un giudice capace di trasmettere un raro senso di umanità, unito a una non comune capacità di analisi giuridica.

Una magistrata che ha lasciato un segno profondo non soltanto tra i colleghi, ma anche tra le persone che hanno avuto modo di collaborare con lei. Di più: ha saputo conquistare la fiducia e il rispetto anche degli imputati che ha giudicato e delle donne e degli uomini incontrati durante il suo servizio alla sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria.

«Giudice in eterno». Così avevamo scelto di definirla nel giorno della sua scomparsa. Un’espressione tutt’altro che casuale, perché proprio questa era stata la cifra che Lilia Gaeta aveva costruito in decenni di vita, dentro e fuori dalle aule di tribunale.

Così, a quattro anni dalla sua morte, è arrivato anche il momento di andare oltre la pur importante e significativa intitolazione di uno spazio all’interno del Tribunale.

C’è la necessità che la memoria di Lilia Gaeta possa varcare anche fisicamente i confini del Cedir e diventare un luogo di perenne ricordo per tutta la città. Qualcosa di fortemente simbolico, da poter magari concretizzare entro il quinto anniversario della sua scomparsa.

Del resto, la storia di Lilia Gaeta merita di essere raccontata al maggior numero possibile di persone: ai giovani magistrati che si affacciano per la prima volta a questo complicatissimo mestiere, ma anche a tutti quei giovani che hanno a cuore i valori non negoziabili ai quali ciascuno dovrebbe ispirarsi e che hanno contraddistinto la vita della «presidente».

Siamo convinti che la volontà di ricordare Lilia Gaeta saprà superare ogni steccato ideologico e politico e trovare unanime riconoscimento in tutte le sedi istituzionali. Anche perché, in questo momento, lo scranno di vicesindaco della città è occupato da una delle persone che meglio l’ha conosciuta negli anni della sua attività di magistrato e che ne ha apprezzato e condiviso lo spessore umano e la sensibilità.

Facciamo in modo che questo tempo possa servire a costruire qualcosa di importante.

Non lasciamo che la memoria si trasformi in un semplice ricordo. La storia di Lilia Gaeta è un patrimonio certamente intimo della sua famiglia, ma anche collettivo nella sua dimensione pubblica. Un patrimonio che le nuove generazioni hanno il diritto di conoscere e che Reggio Calabria ha il dovere di custodire.