La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni negli uffici della Provincia e del Comune di Cirò Marina. Per il consigliere regionale di Forza Italia era stato chiesto l’arresto, negato dal gip. Avviso di chiusura indagini anche per Fabio Manica e per il responsabile del settore finanziario Alfonso Cortese

Tre misure cautelari interdittive, 15 informazioni di garanzia e tre avvisi di conclusione delle indagini. Gli avvisi riguardano Sergio Ferrari, attuale consigliere regionale di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica, anche lui ex presidente della Provincia dopo Ferrari e Alfonso Cortese, responsabile del settore finanziario e Risorse umane. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone nell'ambito di due filoni investigativi sulla gestione della spesa pubblica e sulla regolarità degli appalti.

I provvedimenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio, hanno coinvolto anche dirigenti e funzionari di enti pubblici. Le tre misure interdittive, emesse dal gip su richiesta della Procura, prevedono il divieto di esercitare pubblici uffici per un anno.

Terremoto alla Provincia: i destinatari dell’interdizione

I provvedimenti di interdizione sono stati recapitati a Francesco Mario Benincasa, dirigente della Provincia di Crotone, Raffaele Cavallaro e Giuseppe Marinello, entrambi responsabili di area del Comune di Cirò Marina. Secondo quanto emerso, la Procura aveva inizialmente richiesto la misura degli arresti domiciliari per tutti i soggetti coinvolti, ma il Giudice per le Indagini Preliminari ha rigettato la richiesta nei confronti di Ferrari. Per il consigliere regionale, allo stato attuale, non risulta disposta alcuna misura cautelare né è stata effettuata alcuna perquisizione a suo carico.

Perquisizioni alla Provincia di Crotone e al Comune di Cirò Marina

Parallelamente, i finanzieri stanno eseguendo perquisizioni negli uffici e sui dispositivi informatici, oltre ad alcuni sequestri di materiale utile alle indagini. Le attività hanno interessato anche gli uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina.

L'operazione rappresenta un ulteriore sviluppo di una precedente indagine, sempre coordinata dalla Procura crotonese. Gli accertamenti più recenti hanno ampliato il quadro investigativo, facendo emergere nuovi elementi e coinvolgendo ulteriori soggetti rispetto al primo filone.

Terremoto alla Provincia di Crotone: i reati contestati

Le ipotesi di reato contestate, ancora provvisorie, riguardano corruzione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni di enti pubblici. Per approfondire gli aspetti tecnici delle indagini sono stati coinvolti anche consulenti tecnici nominati dall'autorità giudiziaria, che stanno svolgendo analisi informatico-forensi sui dispositivi sequestrati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza: eventuali responsabilità potranno essere accertate soltanto con una sentenza definitiva di condanna.

Terremoto alla Provincia di Crotone, i nomi degli indagati

Sergio Ferrari;

Fabio Manica;

Giacomo Combariati;

Alessandro Vallone;

Vicky Ingarozza;

Luca Vincenzo Mancuso;

Andrea Esposito;

Gaetano Caccia;

Domenico Zizza;

Francesco Mario Benincasa;

Raffaele Cavallaro;

Giuseppe Marinello;

Adriano Astorino;

Antonio Otranto;

Michele Scappatura;

Caterina Scavo;

Salvatore Valente;

Giuseppe Fiorino.