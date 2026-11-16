Fiore Bevilacqua, noto alle cronache come «Mano Mozza», è morto a Cosenza all’età di 66 anni. Da tempo affetto da una grave patologia, al momento della morte si trovava ai domiciliari.

Bevilacqua era imputato nel processo Reset, nel quale aveva riportato una condanna in primo grado. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, avrebbe fatto parte del clan degli «zingari» di Cosenza. A difenderlo nel processo erano gli avvocati Antonio Ingrosso e Gianpiero Calabrese. In passato era stato coinvolto anche in altri procedimenti penali.