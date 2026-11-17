Nove le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta scattata questa mattina a Catania che ha sgominato due sodalizi criminali. Un corriere 52enne che effettuava consegne notturne tra la Tangenziale Ovest e l'Interporto

Sono complessivamente nove le persone raggiunte da una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta scattata questa mattina a Catania che ha sgominato due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di droga. Otto indagati in carcere, uno ai domiciliari e un minore trasferito all'Ipm di Catania. Altri otto indagati dovranno sostenere l'interrogatorio preventivo nei prossimi giorni.

L'inchiesta, condotta nel 2024 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, ha ricostruito l'operatività di due sodalizi strutturati in modo manageriale, capaci di movimentare decine di chili di cocaina. Il primo gruppo, guidato da un 38enne considerato dai complici «un mostro» del narcotraffico, si riforniva stabilmente in Calabria tramite un corriere 52enne che effettuava consegne notturne tra la Tangenziale Ovest e l'Interporto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Squadra mobile della polizia a capo del primo gruppo criminale ci sarebbe stato il 38enne Mirko Scalia. La cocaina, proveniente dalla Calabria, sarebbe arrivata nel capoluogo etneo quasi sempre in orario notturno e sfruttando alcuni snodi viari strategici, in particolare una stazione di servizio lungo la tangenziale di Catania.

La droga veniva stoccata e confezionata in diversi immobili tra Librino, Borgo-Sanzio e il centro storico, per poi essere distribuita a Catania e nelle province di Siracusa, Caltanissetta e Agrigento. Dalle intercettazioni sono emerse dinamiche di mercato basate sulla convenienza economica più che sulla violenza («comanda solo la qualità e il prezzo», spiegava il vertice del gruppo), oltre all'aumento dei costi della cocaina - schizzata oltre i 30.000 euro al chilo - a causa dei maxi-sequestri nel porto di Gioia Tauro e all'ascesa dei gruppi albanesi.

Al capo del primo gruppo è stata sequestrata una lussuosa villa con piscina nel quartiere catanese di Trappeto Nord, acquistata nel 2021 per 100.000 euro e ristrutturata spendendo circa un milione e mezzo di euro, somma ritenuta provento dello spaccio.

La seconda organizzazione, guidata da un 32enne, gestiva una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 al villaggio "Campo di Mare", utilizzando un appartamento e una roulotte come deposito per cocaina, crack, marijuana e hashish. Nonostante un sequestro eseguito dalla polizia nel maggio 2024, il gruppo era riuscito a riprendere l'attività già il giorno seguente grazie a nuove forniture. Nella piazza operava attivamente anche il minorenne destinatario della misura cautelare, incaricato di recuperare le dosi nascoste nei muri e servirle ai clienti in coda.