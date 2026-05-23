L’annuncio, nell'aria già dal pomeriggio di ieri, è diventato ufficiale stamattina tra le mura della Cattedrale. Monsignor Francesco Oliva lascia la guida della Diocesi di Locri-Gerace. Al suo posto Papa Leone XIV ha scelto Monsignor Cesare Di Pietro, finora vescovo ausiliare di Messina.

La notizia è stata comunicata durante un incontro straordinario convocato con urgenza dallo stesso Oliva. La lettera di invito era giunta nella serata di ieri a presbiteri, diaconi, autorità civili e militari, parlando genericamente di "comunicazioni importanti" per la Chiesa locale. Oggi il mistero si è sciolto davanti a una platea composta da sindaci della Locride e rappresentanti del clero, riuniti in quel "significativo momento ecclesiale" auspicato dal pastore uscente.

Monsignor Oliva, che ha guidato la comunità con dedizione, ha chiesto a tutte le realtà parrocchiali di unirsi in preghiera per ringraziare il "Signore, Pastore eterno della Chiesa". Il passaggio di testimone con monsignor Di Pietro segna l'inizio di una nuova fase per la diocesi: il nuovo eletto, profondo conoscitore delle dinamiche sociali ed ecclesiali del Sud e dello Stretto, è atteso ora per l'insediamento ufficiale.

Si chiude così un capitolo importante per il territorio, in un clima di profonda commozione e gratitudine per il lavoro svolto da Oliva, in attesa di accogliere il nuovo pastore che arriverà dalla vicina sponda siciliana.