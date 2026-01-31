Il presidente dell’associazione degli industriali ha parlato dei danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria: «Ci sono problemi enormi, non perdiamo l’attenzione»

«Stamattina ero in contatto con i nostri presidenti della Sicilia, della Sardegna e della Calabria: non perdiamo l'attenzione sui nostri concittadini, ci sono problemi enormi, mettiamo come media l'attenzione su questo perché oggi dobbiamo essere veloci e dare una risposta». Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a proposito dei danni del maltempo.

«La Protezione civile è stata immediata. Oggi lavoriamo insieme perché credo che oggi sia fondamentale il Mezzogiorno per far partire l'Italia, per farla crescere. È ancora di più fondamentale che il Mezzogiorno funzioni», aggiunge Orsini a margine dell'inaugurazione del Mido a Milano.