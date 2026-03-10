Accolta la proposta del ministro per la Protezione civile Musumeci: «Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture»

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, deliberando lo stato di emergenza per dodici mesi.

«I tecnici del dipartimento – dichiara il ministro – hanno previsto uno stanziamento pari a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Si procederà con ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con la Regione interessata».