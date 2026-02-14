«Siamo vicini alle popolazioni colpite anche oggi dal maltempo nel Sud e nelle Isole. Aiuteremo i comuni in maggiore difficoltà, a cominciare da Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio in Calabria, dove hanno ceduto gli argini del fiume Crati e ci sono circa 500 sfollati. Grati ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e a tutti i soccorritori per il loro incessante lavoro». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito dei danni subiti da diversi territori a causa degli eventi meteorologici estremi di queste ore.