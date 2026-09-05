Ha optato per una vita lontana dalla frenesia, immersa nella natura e scandita dal lavoro della terra. È di origini arbëreshë la protagonista del nuovo racconto del documentarista Natalino Stasi, sempre alla ricerca di storie lontane dagli schemi

Ci sono vite che scorrono lontano dai riflettori, dai rumori della città e dalla frenesia delle giornate sempre uguali. Vite che sembrano appartenere a un altro tempo e che, proprio per questo, raccontano qualcosa di profondamente contemporaneo: il desiderio di scegliere, di rallentare, di ritrovare un rapporto autentico con la terra e con se stessi.

È la storia di una giovane calabrese, arbëreshë, che ha scelto di vivere sola in campagna, protagonista di un intenso racconto firmato dal documentarista Natalino Stasi, da sempre impegnato a raccontare persone, luoghi e realtà lontane dai percorsi convenzionali.

Nel suo lavoro, Stasi non cerca personaggi costruiti o vite patinate. Cerca l'autenticità. E anche questa volta la sua macchina da presa entra con discrezione nella quotidianità di una donna che ha fatto della campagna il proprio luogo di vita, di lavoro e di libertà.

Il mondo della protagonista è fatto di terra, fatica, animali, silenzi e giornate scandite dai ritmi della natura. Un'esistenza apparentemente semplice, ma tutt'altro che facile. Dietro ogni gesto quotidiano c'è il peso del lavoro, la responsabilità di fare tutto da sola e la necessità di confrontarsi ogni giorno con una realtà che non concede scorciatoie.

Eppure, proprio in quella fatica, emerge una forma di libertà.

Le mani si sporcano di terra e diventano il simbolo di un rapporto concreto con ciò che si fa. Mani che lavorano, che accudiscono, che costruiscono. Mani sporche, ma che sanno di dignità. È lei stessa a raccontarlo.

La donna sembra aver scelto consapevolmente di stare "fuori dalla corsa". Non c'è la ricerca del superfluo, ma la necessità di dare un senso alle cose essenziali. La terra diventa così non soltanto un luogo fisico, ma una compagna di vita, una responsabilità e, allo stesso tempo, una possibilità.

Il racconto di Natalino Stasi restituisce una dimensione intima, nella quale la solitudine non viene necessariamente vissuta come una condanna. Può diventare una scelta, uno spazio personale nel quale ritrovare il proprio tempo e costruire un'esistenza secondo regole diverse da quelle imposte dalla società.

Ed è proprio questo il filo conduttore del lavoro del documentarista: andare a cercare le vite che normalmente non fanno notizia, quelle persone che hanno scelto strade differenti e che, attraverso le loro esperienze, riescono a mettere in discussione le nostre certezze.

La giovane arbëreshe diventa così molto più di una protagonista. Diventa il volto di una domanda che riguarda tutti: quanto siamo disposti a rinunciare alla comodità per riconquistare il nostro tempo? E quanto vale, oggi, la libertà di scegliere una vita diversa?

Nel silenzio della campagna, tra la fatica quotidiana e il contatto con la terra, la risposta arriva senza proclami.

Arriva attraverso quelle mani sporche.

Mani che raccontano fatica. Mani che raccontano indipendenza. Mani che raccontano una Calabria autentica. Mani che, per l'appunto, sanno di dignità.