La pioggia torrenziale interrompe il live dopo pochi minuti e invade anche il villaggio di Scirubetta. Tra fughe alla ricerca di un riparo e traffico paralizzato, salta il finale delle Feste Mariane. Oggi alle 22.30 il recupero con il rapper e lo spettacolo pirotecnico

Mannarino come Bad Bunny. Con le dovute proporzioni, Reggio Calabria ha vissuto ieri sera una scena che ha ricordato quanto accaduto a luglio a Milano, quando una violentissima grandinata costrinse a interrompere il concerto della star portoricana all’Ippodromo di San Siro. A Reggio niente grandine, ma un nubifragio improvviso e violento che ha trasformato in pochi minuti il finale delle Feste Mariane, fermando il live di Mannarino a Piazza Indipendenza praticamente alla prima canzone e facendo saltare anche i tradizionali fuochi sullo Stretto.

Un primo forte rovescio aveva colpito il centro intorno alle 21.30, per poi lasciare spazio a una tregua. Attorno alle 22.30 Mannarino è salito sul palco fronte lungomare, ma il concerto è durato appena pochi minuti. Durante la prima canzone il cielo si è nuovamente aperto: pioggia torrenziale seguita da raffiche di vento ha investito la piazza, costringendo il pubblico a cercare riparo. Balconi, tende e gazebo di bar e ristoranti sono diventati rifugi improvvisati, mentre in pochi minuti le strade si sono riempite d’acqua, con vere e proprie correnti che in alcuni punti rendevano difficile anche camminare. C’è chi si è fatto prendere dal panico e chi, completamente zuppo, ha preso con filosofia ed ironia una situazione decisamente insolita.

Nel pieno del temporale è arrivata la comunicazione del sindaco Francesco Cannizzaro: concerto definitivamente annullato insieme allo spettacolo pirotecnico. La pioggia ha continuato a cadere con grande intensità prima di concedere una tregua e, dopo le 23, migliaia di persone si sono riversate contemporaneamente verso le automobili, con le principali arterie cittadine completamente imbottigliate in tutte le direzioni.

Il nubifragio ha investito in pieno anche il villaggio di Scirubetta, dove migliaia di persone affollavano il villaggio nell’area della Stazione Lido. L’acqua ha invaso gli spazi della manifestazione e ha costretto gli organizzatori ad annullare la cerimonia di premiazione, già precedentemente trasferita dall’area eventi a quella dello show cooking. I nomi dei vincitori sono stati comunque comunicati successivamente.

E adesso si riparte. Questa sera alle 22.30 piazza Indipendenza ospiterà Emis Killa, recuperando il concerto inizialmente previsto sabato e annullato in segno di cordoglio dopo la tragica morte della 23enne Anthea Ranieri. Il recupero era già previsto nel programma delle Notti Reggine. E ci sarà anche il finale rimasto sospeso ieri sera. L’amministrazione comunale ha confermato pochi minuti fa il recupero dello spettacolo pirotecnico: i fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Reggio a mezzanotte, al termine del concerto di Emis Killa. Dopo la notte in cui è stata la pioggia a prendersi la scena, Reggio proverà dunque questa sera a mettere davvero il punto finale alle sue Feste Mariane. Tempo (e scongiuri) permettendo.