La Sorical ha annunciato la chiusura dell'erogazione dell'acqua per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento nei Comuni Castelsilano, Cerenzia, Caccuri e Cotronei e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza
Rubinetti a secco
Rubinetti a secco domani dalle 9.00 alle 16.00 per la manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento "Trepido" per Serra Capuccini. A darne notizia con una nota la Sorical.
Sarà interrotto, dunque, il servizio idrico nei Comunidi Castelsilano, Cerenzia, Caccuri e Cotronei nell’Alto Crotonese e a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.