Rubinetti a secco domani dalle 9.00 alle 16.00 per la manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento "Trepido" per Serra Capuccini. A darne notizia con una nota la Sorical.

Sarà interrotto, dunque, il servizio idrico nei Comuni di Castelsilano, CerenziaCaccuri e Cotronei nell’Alto Crotonese e a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.