Cambio di scenario a partire da domenica 12 Aprile e in avvio della prossima settimana: il quadro comincerà a peggiorare a causa di una perturbazione di origine atlantica e un vortice proveniente dal Mediterraneo

Nei prossimi giorni sarà necessario tirare nuovamente fuori i cappotti a causa dell’arrivo di correnti fredde di origine siberiana sull’Italia. Durante il fine settimana si assisterà infatti a un abbassamento delle temperature, provocato da masse d’aria fredda in discesa dalla Russia.

Fino a venerdì, però, la situazione resterà piuttosto mite grazie alla presenza dell’anticiclone africano, che manterrà valori termici simili a quelli tipici di fine maggio. Successivamente, il fronte freddo interesserà soprattutto le regioni affacciate sull’Adriatico a partire dalla sera, per poi spostarsi verso la Grecia nel corso di sabato.

Le temperature passeranno quindi dagli attuali 25-26°C a circa 20°C, rimanendo comunque superiori di qualche grado rispetto alle medie del periodo.

Il tempo si presenterà generalmente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con qualche eccezione: possibili disturbi sull’Alto Adriatico a causa di correnti di Bora, presenza di nubi basse tra Liguria e basso Tirreno e qualche annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Un peggioramento più evidente è atteso a partire dalla serata di domenica, inizialmente al Nord-Ovest.

Il cambiamento più significativo è previsto proprio tra la fine del weekend e l’inizio della nuova settimana. In questa fase interverranno due elementi principali: una perturbazione atlantica diretta verso il Nord-Ovest e un vortice proveniente dal Mediterraneo occidentale che potrebbe raggiungere il Tirreno, determinando un aumento della nuvolosità soprattutto sulle zone occidentali.

Non si può ancora parlare di una fase stabile: le notti restano piuttosto lunghe e favoriscono una forte escursione termica, con temperature minime che scendono spesso sotto i 10°C. Inoltre, lungo le coste l’aria risulta più fresca a causa della temperatura del mare ancora bassa per il periodo, che contribuisce a rendere il clima più frizzante, in particolare su Ligure, Tirreno, Adriatico settentrionale e Ionio.

Previsioni meteo, i prossimi giorni

Giovedì: al Nord bel tempo prevalente, magari più nubi al Nordest. Al Centro più nubi sui settori adriatici. Al Sud poco nuvoloso.

Venerdì 10: al Nord irregolarmente nuvoloso. Al Centro nuvolosità in aumento. Al Sud cielo più nuvoloso.

Weekend: calo termico al Nord, da domenica sera peggiora al Nordovest.