La Guida Michelin Italia 2027, presentata il 12 novembre 2026, ha confermato cinque ristoranti calabresi con una stella. Nessuna nuova stella e nessuna persa. Tengono Abbruzzino Oltre a Lamezia Terme, Hyle a San Giovanni in Fiore, Dattilo a Strongoli, Qafiz a Santa Cristina d'Aspromonte e il Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica. Il Service Award 2027 è andato a Stefania Lepore di Casa Klopè, a Francavilla Angitola.

Tra i confermati c'è Hyle, lo speciale ristorante di Antonio Biafora dentro la struttura di famiglia, il Biafora Resort. Biafora è partito dalla sala del resort e poi è entrato in cucina dai ruoli più bassi. Nel 2020 Identità Golose lo ha premiato come "chef sorpresa". Nel novembre 2021 è arrivata la prima stella, e nel 2025 anche la Stella Verde. La carta ruota intorno a due menu degustazione, Pùzaly e Chjùbica, e in cantina c'è il fratello Luca. Con lui abbiamo parlato di tempo, squadra e futuro di una regione che prova a crescere senza bruciarsi.

Hyle conferma la stella anche nel 2027. Cosa è cambiato in cucina e in sala dal giorno della prima, nel 2021?

«Sostanzialmente nulla, o tutto. Sicuramente è cambiata la consapevolezza. Per la gente, se il 14 novembre sei il signor nessuno e il 15 ti assegnano la stella, il 16 sei improvvisamente bravo. In realtà non è così immediato. Abbiamo avuto bisogno di tempo per metterci in pari con questo pensiero, è stata come una salita. Adesso siamo pienamente consapevoli: sappiamo quali sono i nostri punti di forza e le nostre problematiche. Non sappiamo ancora come risolverle tutte, ma ci stiamo lavorando per continuare questo percorso di crescita. Rispetto al 2021 siamo cresciuti molto in qualità, in profondità di pensiero e di ragionamento, e nella valorizzazione del territorio».

Il suo orto sta a 1.260 metri. Qual è l'ingrediente della Sila che l'ha sorpresa di più negli ultimi anni?

«Più che un ingrediente, a sorprendermi tutti i giorni è il tempo. Rischio di fare il filosofo, ma è così. Parlo del tempo che un frutto ci mette a maturare. Tu aspetti che maturi per coglierne l'essenza, ma non conta solo il punto più alto della maturazione. Ci sono fasi intermedie super interessanti, a volte più del prodotto finito. Prendiamo la fragola: matura è buonissima, e quelle che crescono in Sila, in alta montagna, sono più saporite perché stanno più tempo nella terra. Ma c'è uno stadio intermedio, quando è ancora acerba, con sfumature completamente diverse e altrettanto interessanti. Basta avere il tempo da dedicare all'orto per capire quello che l'orto ti sta dicendo».

In cucina, in sala e in cantina siete una famiglia. Quanto pesa questo nelle scelte di ogni giorno?

«Io faccio solo il frontman del ristorante. Il ristorante è un insieme di persone che si muove contemporaneamente verso un unico obiettivo: far stare bene la gente. Servono ospitalità e la capacità di raccontare un pensiero e dei valori, e posso farlo perché ho una squadra che ogni mattina si sveglia con questo obiettivo. Per questo dico che siamo più una squadra che una famiglia: la famiglia non ha lo stesso obiettivo, noi sì. Poi diventiamo famiglia quasi come effetto collaterale. Passiamo insieme più ore di quelle che passiamo con le nostre famiglie, e così viviamo dinamiche familiari che in altri lavori non ci sono».

La Calabria stellata cresce. Cosa manca ancora, e cosa direbbe a un giovane che sogna di aprire un ristorante e restare qui?

«La Calabria stellata cresce, ma con un rallentamento rispetto a cinque o sei anni fa. Non perché noi calabresi abbiamo smesso di sognare, ma perché il momento storico ed economico non è dei migliori. Aprire oggi in Calabria un ristorante gastronomico è una sfida molto complicata. Il gastronomico, purtroppo, non paga: non solo in termini economici, ma anche di ritorno di persone. Non perché i calabresi non sappiano mangiare, ma perché il bacino d'utenza è così scarso che è difficile reggere un progetto puramente gastronomico. Quello che mi sento di dire a un giovane è di avere sempre un piano B, qualcosa a fianco che ti aiuti senza distrarti dal tuo obiettivo. È difficile e complicato farlo in Calabria, ma riuscirci ha un sapore molto più bello che farlo in un'altra regione».

Quale sarà il futuro di Hyle e di Antonio Biafora?

«Il mio futuro è strettamente legato a quel ristorante. Vedo ancora crescita nella profondità di pensiero, nell'approccio creativo ai piatti e nel concetto di ospitalità, che è una cosa totalmente calabrese, anzi del Sud Italia. È stata uno dei nostri segni distintivi, quello che ci ha fatto conoscere nel mondo.

Immagino un futuro roseo per la Calabria, perché sono un sognatore. Penso che un giorno riuscirà a emergere. La mia paura non è che emerga, ma che non abbia le carte in regola per mantenere l'aura che si crea intorno. Vorrei un turismo più sostenibile, una gastronomia più sostenibile, una Calabria più concreta. Guardo molto alle località turistiche che hanno avuto boom importantissimi e poi, non sapendo gestire tutto, un declino importante. Vorrei che la Calabria ci arrivasse lentamente, con le spalle più larghe per reggere il colpo e far durare la crescita più a lungo. Serve un turismo di qualità, e serve qualità e consapevolezza da parte di chi lo promuove: noi ristoratori, gli albergatori, tutto ciò che ci sta intorno. Senza scimmiottare altri territori, ma con un'identità forte e riconoscibile».