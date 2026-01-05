Aveva 95 anni. Con Maria contribuì alla nascita della Fondazione che prende il nome del fratello, scegliendo sempre l’essere discreti come forma di testimonianza

Morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci.

Anna Falcone era la prima di tre fratelli, aveva 95 anni. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato.

Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti.