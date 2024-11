A Isola Capo Rizzuto si è tenuta l’inaugurazione della bretella di collegamento sp 46-Capo Rizzuto con passaggio da Capo Bianco. Presente la giunta, alcuni consiglieri, la Polizia locale, qualche dipendente comunale e diversi cittadini. Si tratta - è detto in un comunicato – di una strada fondamentale per il traffico della frazione soprattutto durante la stagione estiva che è stata realizzata interamente con fondi comunali e portata a completamento in pochi mesi tra avvio dell’iter burocratico e consegna lavori.

Il sindaco Maria Grazia Vittimberga, prima del taglio del nastro, ha ringraziato l'ufficio tecnico per il grande lavoro portato a termine in pochissimo tempo e, ovviamente, ha ringraziato gli ormai ex proprietari di una parte di terreno, che è stato donato gratuitamente al Comune per realizzare questa importante strada: «Quando pubblico e privato si uniscono per il bene comune si realizzano sempre opere straordinarie».

Capo Rizzuto aveva urgente bisogno di una strada secondaria, durante l’estate molto spesso il traffico è andato in tilt verso l’uscita principale, questa strada consentirà agli automobilisti di avere un altro percorso comodo che in poco tempo porta alla Strada provinciale. Al contempo, la stessa Vittimberga ha annunciato interventi celeri anche su altre frazioni che lamentano difficoltà stradali.