Diamante conferirà la cittadinanza onoraria al Professor Nicola Leone, già rettore dell’Università della Calabria e figura di rilievo nel panorama internazionale per le sue riconosciute competenze nel campo universitario e scientifico. Ad annunciarlo oggi il sindaco Achille Ordine in una diretta social con la comunità: «È figlio illustre di Diamante e di tutta la Calabria. Ritengo, il suo, sia un profilo su cui non solo in consiglio comunale ma in tutta la cittadinanza ci sarà assoluta unanimità e condivisione».

Le dichiarazioi del sindaco

Ripercorrendo la grande rivoluzione compiuta all’Unical e i grandi risultati raggiunti dal Professor Leone, il sindaco Ordine ha precisato: «Obiettivi che portano la sua firma, ascrivibili al suo merito, che forse, qualche anno fa, erano assolutamente inimmaginabili. Una persona squisita di cui, forse, non riusciamo a comprendere pienamente tutto ciò che ha fatto nell’Ateneo di Arcavacata, come ha portato avanti, con competenza, sacrificio e passione, determinati progetti dando lustro non solo a Diamante ma a tutta la Calabria. Un riconoscimento, quindi, strameritato – ha ribadito il primo cittadino di Diamante – e sono orgoglioso che venga conferito in questa consiliatura. Dobbiamo, infatti, essere onorati di poter annoverare come figlio di questa terra il Professor Leone, un esperto di fama internazionale nello scenario scientifico dalle ineccepibili qualità umane».

Ancora da fissare la data della cerimonia

Appena l’iter sarà completato, verranno resi noti data e orario della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Professor Leone, che potrebbe tenersi i primi giorni di giugno.