Lettera aperta di artisti e maestranze alla Regione e alla Fondazione: «Nonostante le promesse fatte in agosto tutto tace: senza certezze professionalità importanti saranno costrette a emigrare. Dimostrate di credere davvero in questo settore»

Pubblichiamo una lettera aperta da parte di artisti e maestranza del settore cinematografico calabrese indirizzata alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission.



Noi, professioniste e professionisti del settore audiovisivo calabrese, ci rivolgiamo pubblicamente alle istituzioni con rispetto ma anche con grande preoccupazione. È trascorso ormai un anno dalla pubblicazione del bando della Calabria Film Commission per il sostegno alle produzioni, al quale moltissime realtà creative e tecniche del territorio hanno partecipato con entusiasmo e fiducia. Da allora, però, nonostante le ripetute richieste di aggiornamento e nonostante la promessa, durante l’incontro dello scorso agosto, che le graduatorie sarebbero state rese note entro la fine dello stesso mese, nulla è ancora stato reso pubblico.

Questo silenzio pesa. Pesa perché dietro ogni progetto ci sono lavoratori, famiglie, professionisti che hanno investito tempo, risorse ed energie. Pesa perché senza certezze e senza programmazione, l’intero comparto non può crescere né vivere in condizioni dignitose. Pesa perché l’assenza di risposte rischia di allontanare competenze preziose dal nostro territorio.

Chiediamo quindi, con urgenza e chiarezza, che vengano rese pubbliche le graduatorie definitive del bando. Non è una richiesta personale né di parte: è una necessità collettiva, un atto di trasparenza e di responsabilità verso chi lavora ogni giorno per costruire un’industria culturale solida e credibile in Calabria.

Siamo convinti che il cinema e l’audiovisivo possano rappresentare per questa regione non solo un’opportunità di lavoro, ma anche di identità e di sviluppo. Per questo chiediamo risposte immediate.

Con fiducia attendiamo che la Regione Calabria e la Calabria Film Commission dimostrino, con i fatti, di credere davvero in questo settore e nelle persone che lo animano.



Le maestranze e i professionisti del cinema e dell’audiovisivo calabrese





M. Giorgia Boccuzzi

Laura Stancanelli

Carmela Bilotto

Maria Angela Rotundo

Francesco Cristiano

Gianluca Salamone

Emanuele Spagnolo

Maria Paola Selvaggi

Maria Messina

Emiliano Chillico

Maria Concetta Pennella

Domenico Adriani Berardi

Mauro Nastri

Fabrizio Agostino

Anna Nimpo

Gessica Loccisano

Sandra Perri

Gianluigi Bruno

Emiliano Barbucci

Massimiliano Bruno

Miriam Lacopo

Anna Giulia Aura

Carlo Iozzi

Giuseppe Tripodi

Nicola Labate

Giuseppe Caracciolo

Dayana Arcuri

Alessio Zaccuri

Valeria Cipolla

Paolo Cuzzilla

Antonio Giocondo

Simone Andrea Casile

Umberto Scimitto

Isabella Marino

Salvatore Paravati

Amygdala produzione

Monica Caminiti

Arte 7 Lab produzione

Valentina Corigliano

Ciakalabria service

Antonio Caracciolo

Simone Barbaro

Francesca Nocito

Giuseppe Mamone

Marinella Giorni

Giorgia Aquino

Felice Adriani

Giulia Pietropaolo

Roberta Leone

Agata Colao

Alessia Iacopetta

Roberto Barreca

Noemi Carrieri

Maria Grazia Belmonte

Barbara Rosanò

Alberto De Simone

Antonia Stelitano

Jessica Corrado

Alberto Bellini

Claudia Gullà

Lago Film - Alessandro Gordano

Anselmo De Filippis

Emanuele Oppido

Nicola Oliva

Antonio Abagnato

Giusy Cervadoro

Open Fields produzioni - Fabrizio Nucci

Andrea Rullo

Mauro Nigro

Francesco Aiello