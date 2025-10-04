Lettera aperta di artisti e maestranze alla Regione e alla Fondazione: «Nonostante le promesse fatte in agosto tutto tace: senza certezze professionalità importanti saranno costrette a emigrare. Dimostrate di credere davvero in questo settore»
Pubblichiamo una lettera aperta da parte di artisti e maestranza del settore cinematografico calabrese indirizzata alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission.
Noi, professioniste e professionisti del settore audiovisivo calabrese, ci rivolgiamo pubblicamente alle istituzioni con rispetto ma anche con grande preoccupazione. È trascorso ormai un anno dalla pubblicazione del bando della Calabria Film Commission per il sostegno alle produzioni, al quale moltissime realtà creative e tecniche del territorio hanno partecipato con entusiasmo e fiducia. Da allora, però, nonostante le ripetute richieste di aggiornamento e nonostante la promessa, durante l’incontro dello scorso agosto, che le graduatorie sarebbero state rese note entro la fine dello stesso mese, nulla è ancora stato reso pubblico.
Questo silenzio pesa. Pesa perché dietro ogni progetto ci sono lavoratori, famiglie, professionisti che hanno investito tempo, risorse ed energie. Pesa perché senza certezze e senza programmazione, l’intero comparto non può crescere né vivere in condizioni dignitose. Pesa perché l’assenza di risposte rischia di allontanare competenze preziose dal nostro territorio.
Chiediamo quindi, con urgenza e chiarezza, che vengano rese pubbliche le graduatorie definitive del bando. Non è una richiesta personale né di parte: è una necessità collettiva, un atto di trasparenza e di responsabilità verso chi lavora ogni giorno per costruire un’industria culturale solida e credibile in Calabria.
Siamo convinti che il cinema e l’audiovisivo possano rappresentare per questa regione non solo un’opportunità di lavoro, ma anche di identità e di sviluppo. Per questo chiediamo risposte immediate.
Con fiducia attendiamo che la Regione Calabria e la Calabria Film Commission dimostrino, con i fatti, di credere davvero in questo settore e nelle persone che lo animano.
Le maestranze e i professionisti del cinema e dell’audiovisivo calabrese
M. Giorgia Boccuzzi
Laura Stancanelli
Carmela Bilotto
Maria Angela Rotundo
Francesco Cristiano
Gianluca Salamone
Emanuele Spagnolo
Maria Paola Selvaggi
Maria Messina
Emiliano Chillico
Maria Concetta Pennella
Domenico Adriani Berardi
Mauro Nastri
Fabrizio Agostino
Anna Nimpo
Gessica Loccisano
Sandra Perri
Gianluigi Bruno
Emiliano Barbucci
Massimiliano Bruno
Miriam Lacopo
Anna Giulia Aura
Carlo Iozzi
Giuseppe Tripodi
Nicola Labate
Giuseppe Caracciolo
Dayana Arcuri
Alessio Zaccuri
Valeria Cipolla
Paolo Cuzzilla
Antonio Giocondo
Simone Andrea Casile
Umberto Scimitto
Isabella Marino
Salvatore Paravati
Amygdala produzione
Monica Caminiti
Arte 7 Lab produzione
Valentina Corigliano
Ciakalabria service
Antonio Caracciolo
Simone Barbaro
Francesca Nocito
Giuseppe Mamone
Marinella Giorni
Giorgia Aquino
Felice Adriani
Giulia Pietropaolo
Roberta Leone
Agata Colao
Alessia Iacopetta
Roberto Barreca
Noemi Carrieri
Maria Grazia Belmonte
Barbara Rosanò
Alberto De Simone
Antonia Stelitano
Jessica Corrado
Alberto Bellini
Claudia Gullà
Lago Film - Alessandro Gordano
Anselmo De Filippis
Emanuele Oppido
Nicola Oliva
Antonio Abagnato
Giusy Cervadoro
Open Fields produzioni - Fabrizio Nucci
Andrea Rullo
Mauro Nigro
Francesco Aiello