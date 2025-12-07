Nella suggestiva cornice di piazza Cavour si sono dati appuntamento in tanti per il taglio del nastro di Nieri Official Store: un luogo pensato per raccontare — con la concretezza dei materiali e la grazia del design — quasi cent’anni di eccellenza artigianale. Hanno partecipato personaggi del mondo della tv, politici, imprenditori e campioni dello sport. Tra i tanti spiccavano i nomi di Matilde Brandi, Giuseppe Brindisi, Manila Nazzaro, Monica Marangoni, Adriana Volpe, Savino Zaba, Stefania Orlando, Milena Miconi, Fanny Cadeo, Brigitta Boccoli, Samuel Peron.

Un tempio del Made in Italy dove ogni divano diventa un frammento di storia familiare, scolpito nel tempo e nella tradizione.

La storia di Atelier Nieri comincia nel 1929, con nonno Gino: un giovane ebanista capace di trasformare una piccola bottega in un laboratorio di idee, materia e bellezza. Da quella scintilla nasce un’eredità che attraversa quattro generazioni, fino all’attuale guida di Maurizio Nieri, imprenditore visionario e direttore creativo. «È senza dubbio l’adesione a un progetto familiare che negli anni, dalla sua vocazione artigianale e tradizionale, si è saputo evolvere con creatività e innovazione», spiega Maurizio Nieri.

L’identità della nostra azienda si fonda su tre pilastri: talento, pianificazione e un “saper fare” che resta l’impronta più autentica della produzione. Ogni pezzo è il risultato di un gesto artigianale centenario, perfezionato da tecniche contemporanee. Ma la tradizione non è mai diventata nostalgia: accanto a Maurizio, oggi c’è una squadra giovane e determinata guidata da Lorenzo Nieri — quarta generazione — insieme a Giada e Sara Nerini. Una nuova energia che proietta l’azienda sui mercati globali conservando intatta la sua anima.

«Da Lorenzo, mio figlio, esponente della quarta generazione, è arrivata una nuova sfida: rilanciare il progetto oltre i confini nazionali, contribuendo a esportare il nostro saper fare» - sottolinea Nieri. Tra i segnali più significativi del prestigio raggiunto spicca la collaborazione con il Ferrari Club Italia: un incontro naturale tra due realtà che condividono cultura della qualità, cura del dettaglio e passione per l’eccellenza.

L’apertura dello store romano segna così un nuovo capitolo. È un manifesto di stile e identità che riafferma il valore dell’artigianato in un’epoca dominata dalla produzione di massa. Qui il design non è moda, ma durata; non è prodotto, ma racconto. Ogni divano è un oggetto pensato per resistere al tempo e diventare parte della storia di chi lo sceglierà. Alla soglia del suo primo secolo di vita, l’Atelier Nieri dimostra che la tradizione non invecchia: si rafforza, si trasforma, si tramanda.