Rompe il silenzio dei giorni scorsi il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, in merito alle polemiche rispetto al rischio di depotenziamento dello scalo lametino paventate nei giorni scorsi va dritto al punto ed esprime la sua soddisfazione per quanto accaduto oggi a Reggio Calabria riguardo alle nuove rotte di Ryanair.

«Nessun depotenziamento dell’aeroporto di Lamezia – dichiara infatti Mascaro –. Anzi a quanto pare abbiamo acquistato anche una nuova rotta. E mi riferisco alla Lamezia/Valencia annunciata oggi appunto a Reggio Calabria dal ceo Eddie Wilson nel pacchetto delle altre rotte calabresi». Il sindaco di Lamezia dunque relega le polemiche dei giorni scorsi al rango di inutili campanilismi: «Sarebbe come dire che a Milano ci si lamenti per il potenziamento dell’aeroporto di Bergamo! Una assurdità perché in realtà ciò che conta è il fatto che lo scalo di Lamezia Terme mantenga inalterate le proprie rotte aggiungendone, ribadisco, addirittura un’altra importante».

Paolo Mascaro insomma plaude al risultato ottenuto da Occhiuto che ha strategicamente rafforzato il traffico aeroportuale dello Stretto con l’occhio puntato alla Sicilia Orientale, circostanza che di fatto non depotenzia affatto la terza città della Calabria ed il suo scalo ma al contrario la considera centrale e baricentrica rispetto all’intero sistema regionale.

«Tra l’altro – fa poi notare il sindaco di Lamezia – Lamezia è socio Sacal e noi stiamo ragionando di un risultato, quello delle rotte reggine, che ha raggiunto la società che gestisce tutti gli scali calabresi, la Sacal appunto. Lo ritengo dunque un ottimo traguardo. Bisogna essere soddisfatti – aggiunge – e puntare sull’incremento delle presenze turistiche, vero volano di sviluppo per questa Regione a partire appunto da Lamezia Terme».

Il primo cittadino di Lamezia dunque non raccoglie gli strali che nei giorni scorsi erano stati lanciati contro Occhiuto, contro Ryanair e soprattutto contro il suo atteggiamento ritenuto silente. E se di operazione politica si è trattato, in definitiva non sarebbe andata nella direzione contraria. Come dire il fatto che si rafforzi Reggio non implica per forza l’indebolimento di Lamezia. «Noi guardiamo ai numeri – chiarisce e conclude Mascaro - e ci poniamo un obiettivo. L’anno scorso abbiamo registrato a Lamezia Terme l’8,3% di incremento in termini di presenze. Per quest’anno ci poniamo l’obiettivo dei 3 milioni di passeggeri in transito a Lamezia Terme».