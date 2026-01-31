Ieri mattina il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha accolto a Palazzo di Città il nuovo questore della Provincia di Cosenza, dott. Antonio Borelli. «Ringraziamo il Questore per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra Città. La visita ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e di approfondimento sulle principali tematiche che riguardano il territorio, con particolare riferimento all’apertura del nuovo Commissariato di Polizia di Cirella, presidio strategico per il rafforzamento della sicurezza e della presenza dello Stato», ha dichiarato il sindaco Ordine.

Il vertice

All’incontro hanno partecipato anche il Vicario del Questore, Dott. Ferruccio Martucci, e il Dirigente del Commissariato di Polizia di Paola, Dott. Franco Cassano. Dopo il sopralluogo presso l’edificio del nascente Commissariato di Polizia, ci si è recati presso le aree dove sorgeranno i nuovi alloggi della Polizia di Stato, in Località Cammarotea-Cucco.

Rapporto sinergico

«Il dialogo, improntato alla collaborazione e alla condivisione degli obiettivi, ha ulteriormente consolidato il rapporto sinergico con la Polizia di Stato, confermando l’attenzione costante delle Istituzioni verso le esigenze del territorio e dei cittadini. Con l’occasione, in segno di gratitudine, abbiamo fatto omaggio al Questore di una tela raffigurante uno dei nostri Murales, simbolo della nostra Città, e una creazione artistica realizzata all’uncinetto, donata dalle Signore dei centrini», ha concluso il primo cittadino di Diamante.