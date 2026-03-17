Sono 183 gli imputati finiti a giudizio nell’ambito delle tre operazioni che mirano a colpire i clan di Vibo, Mileto, Cessaniti, Briatico, Nicotera, Limbadi, Tropea, San Gregorio d'Ippona, Filadelfia e Zungri
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Conclusa la requisitoria della pubblica accusa (rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea) dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Rossella Maiorana) con le richieste di pena nel maxiprocesso nato dalle operazioni antimafia denominate Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Si tratta di tre inchieste diverse ma che colpiscono tutte i clan vibonesi, da Limbadi a Nicotera passando per Vibo Valentia, Briatico, Tropea, Zungri, Filadelfia e Mileto. La prima – Olimpo – scattata a gennaio 2023 e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, la seconda – Maestrale-Carthago condotta sul “campo” dai carabinieri e scattata in due fasi a maggio ed a settembre 2023, la terza – Imperium – portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto del 2023 e che si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina.
Questi tutti gli imputati a giudizio e le singole richieste di pena:
- 3 anni e 6 mesi ACCORINTI Ambrogio alias “Scimusca”, di Zungri, nato il 29-04-1963;
- 18 anni ACCORINTI Giuseppe, detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959;
- 6 anni e 3 mesi ACCORINTI Pasquale, di Tropea, 26-1-1969;
- 17 anni ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, di Briatico, 10-08-1960;
- un anno e 4 mesi ANGIO’ Saveria, nata il 01-11-1969, di Tropea;
- 8 anni ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, di Mileto, 21-11-1975;
- non luogo a procedere pe ne bis in idem ARENA Giuseppe, nato il 30-01-1984, di Soriano Calabro;
- assoluzione ARIF Imad, nato in Marocco il 06-07-1984, residente a Mileto;
- 5 anni ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”, nato il 27-01-1961, di Filandari, frazione Arzona;
- 24 anni ASCONE Salvatore, nato in data 11-09-1966, di Limbadi;
- 25 anni BARBIERI Francesco, detto “Ciccione” o “Carnera”, di Cessaniti, nato il 21-02-1965;
- 6 anni e 6 mesi BARBIERI Francesco, di San Calogero, nato il 10-03-1988;
- 20 anni BARBIERI Francesco, di Cessaniti, nato il 10-03-2001;
- 15 anni BARBIERI Giuseppe, di Cessaniti, nato il 22-04-1992;
- 12 anni BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, nato il 08-10-1993;
- 4 anni e 6 mesi BARILLA’ Elena, di Reggio Calabria, nata il 15-05-1993;
- 18 anni BARlLLARI Luigi, detto “Pongio”, nato il 18-12-1979, di Briatico;
- 8 anni BARONE Francesco, alias “architetto”, di San Calogero, nato il 25-10-1973;
- 21 anni BARTONE Angelo, di Mileto, nato il 13-12-1975;
- 17 anni BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo “, di Mileto, nato il 13-12-1973;
- 12 anni BELLOCCO Pietro, nato il 04-08-1983, di Rosarno;
- 4 anni BLASIMME Teodosia, di Cittanova, nata il 16-03-1950;
- 27 anni BONAVITA Armando, nato il 13-07-1979, di Briatico;
- 17 anni e 6 mesi BONAVITA Roberta, nata il 21-12. -1970, di Briatico;
- 8 anni e 6 mesi BONAVOTA Domenico nato il 01-06-1979, di Sant’Onofrio;
- 4 anni BONTEMPI Pierluigi, nato a Roma il 07-02-1964;
- 17 anni BORELLO Marco, nato il 02-02-1974, di Briatico;
- 5 anni BOVA Rodolfo, nato a Scilla il 19-03-1966;
- 4 anni e 6 mesi BUCCAFUSCA Isidoro, nato a Vibo Valentia il 07-07-1983, residente a Prata Camportaccio (So);
- un anno CALLISTO Francesco, nato a Lamezia Terme il 28-02-1988;
- 4 anni e 6 mesi CARA’ Filippina, nata il 12-12-1989, di Filandari;
- 3 anni CARA’ Giuseppe, nato il 26-10-1962, di Filandari;
- 3 anni CARRIERI Angelo, nato il 19-02-1998 di Nicotera;
- 16 anni CERTO Tomasina, nata il 21 dicembre 1964, di Tropea (moglie del boss Tonino La Rosa);
- 10 anni CICHELLO Domenico, nato il 05-12-1972, di Filandari;
- un anno e 6 mesi CICHELLO Nazzareno, nato il 21-04-1960, di Filandari;
- 6 anni CICHELLO Rocco, nato l’1-04-1989, di Filandari;
- 17 anni CICONTE Domenico, di Sorianello, nato il 17-01-1964;
- 6 anni e 6 mesi CICONTE Maria Carmela, nata a Sorianello il 31-12-1969, residente a Vibo Marina;
- 3 anni e 6 mesi COLACCHIO Lucia, nata il 21-05-1968, residente a Filandari;
- 21 anni COLLOCA Domenico, alias "Mubba", nato il 21-07-1971, di Mileto;
- 10 anni e 6 mesi CONTI Agatino, nato a Catania il 27-06-1959 residente a Tremestieri Etneo (Ct);
- 4 anni e 6 mesi CORDI’ Domenico, nato il 27-06-1972, di Ionadi;
- 8 anni CORIGLIANO Raffaele, nato a Mileto il 08-11-1967, residente a Pizzo;
- 4 anni CORIGLIANO Raffaele, nato il 03-04-2000, residente a Vibo Valentia;
- 18 anni CORSO Pietro, nato il 09-07-1968, di Mileto;
- 18 anni e 6 mesi COSCARELLA Gregorio, nato il 12-02-1983, di San Gregorio d’Ippona;
- 4 anni e 6 mesi CRISAFULLI Giovanna, nata a Peschiera del Garda (VR) il 10-10-1960;
- 8 anni CRUDO Vincenzo, nato il 09-02-1992, di Vibo Valentia;
- assoluzione CUTRI’ Francesco, nato il 22 gennaio 1971, residente a Rosarno;
- 6 anni D’ANDREA Giuseppe, nato a Tropea il 17-09-1977;
- assoluzione D’ANGELO Giuseppe, nato il 14-08-1979 e residente in Nicotera;
- prescrizione DE LORENZO Lorenzo, nato a il 26-11-1931, residente a Pannaconi di Cessaniti; 5 anni DE LUISE Gaetano, nato Napoli il 14-06-1972;
- 4 anni DEMARZO Fabio, nato il 13/03/1973, di Melicucco;
- 4 anni DIMASI Giuseppe, nato il 14-10-1964, di Nicotera;
- 10 anni e 6 mesi FALSAPERNA Francesco, nato a Catania il 12-02-1970, residente a Mascalucia (Ct);
- 6 anni FAMILIARI Angelo, nato a Messina il 04-11-1964;
- 16 anni e 6 mesi FIALEK Damian, nato in Polonia il 7-01-1977, residente a Bovisio Masciago (Mb);
- 17 anni FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, di San Gregorio d’Ippona, nato il 30-03-1980;
- 8 anni FIORILLO Antonino, nato a Vibo Valentia il 18-09-1974;
- 10 anni e 6 mesi FONTI Domenico, nato il 27-05-1978, di Cittanova;
- 10 anni e 6 mesi FONTI Giuseppe, nato il 28-02-1944, di Cittanova;
- 3 anni FORTUNA Massimo, nato a Vibo Valentia il 22-10-1976, residente a San Gregorio d’Ippona;
- 10 anni e 6 mesi FUSCA Nicola, il 13-03-1972, di Cessaniti;
- 18 anni GAGLIARDI Rocco, nato il 27-02-1983, di Paravati;
- 16 anni GALATI Antonio nato il 11-03-1977, di Mileto;
- 25 anni GALATI Armando, nato il 18-09-1954, di Mileto;
- 22 anni GALATI Domenico, nato il 05-09-1950, di Mileto;
- 19 anni GALATI Domenico, nato il 19-02-1984, di Mileto;
- 24 anni GALATI Fortunato, nato il 06-10-1978, di Paravati;
- 17 anni GALATI Rocco, nato il 06-07-1960, di Mileto;
- 20 anni GALATI Salvatore, detto “Turi”, nato il 25-11-1955, di Mileto;
- 10 anni GARGANO Francesco, nato il 10-07-1995, di Parghelia;
- 12 anni GARISTO Daniela, nata il 06-07-1982, residente a Filandari, avvocato;
- 20 anni GAUDIOSO Costantino, nato il 27-05-1992, di Zungri;
- 15 anni GIOFRE’ Gregorio, nato il 9-12-1963, di San Gregorio d’Ippona;
- 3 anni GIOFFRE’ Carlo, nato a Rosarno (RC) il 07-05-1965;
- 10 anni e 6 mesi GRASSO Antonio Leone, detto "Antonello", nato il 06-04-1963, residente a San Leo di Briatico;
- 10 anni e 6 mesi GRASSO Biagio Salvatore, detto "Biagio", nato il 03 luglio1966, residente a San Leo di Briatico;
- 6 anni GRECO Marco, nato a Briatico il 20-07-1975, di Briatico;
- 6 anni GRILLO Antonio, nato a San Calogero il 25-09-1970, domiciliato a Mileto;
- 6 anni GRILLO Francesco, nato il 27-04-1985 di San Calogero;
- 8 anni GUERINO Marcello, nato Gioia Tauro il 29-l1-1984, domiciliato a Corniglio (Pr);
- assoluzione IMBALZANO Domenico, nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria;
- 17 anni IANNELLO Domenico, nato il 29-04-1977, di Mileto;
- 17 anni IANNELLO Rocco, nato l’1-06-1975, di Mileto;
- 6 anni LA BELLA Antonino, nato a Vibo Valentia il 22-09-1980;
- 4 anni LA PIANA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28-10-1983;
- 3 anni LA ROCCA Rosario, nato il 21-12-1974, di Vibo Valentia;
- 19 anni LA ROSA Domenico, nato il 28-05-1938, di Tropea;
- 18 anni e 6 mesi LA ROSA Alessandro, nato il 29-11-1994, di Tropea;
- 6 anni e 6 mesi LA ROSA Pasquale, nato il 14-03-1965, di Tropea;
- 10 anni LO SCALZO Francesco, nato il 23-06-1982, di Tropea;
- 6 anni LOIACONO Francesco nato a Vibo Valentia il 06-08-1975 e residente a Torino;
- 12 anni MANCUSO Luigi, nato il 16-03-1954, di Limbadi;
- 4 anni e 6 mesi MANCUSO Pantaleone, alias Scarpuni, nato il 27-08-1961, di Limbadi;
- 5 anni MANGIALAVORI Aldo, nato il 28-02-1978, di Rombiolo;
- 16 ani e 6 mesi MARCELLO Fabio, nato il 24-02-1986, di Mileto;
- 6 anni MARCHESE Rosa, nata il 15-03-1975, residente a Santa Domenica di Ricadi;
- 4 anni e 6 mesi MARRELLA Damiano, nato a Vibo Valentia il 07-10-1976;
- un anno e 6 mesi MASSARA Francesco, nato il 11-08-1957, di Mileto;
- 3 anni MAZZELLA Aldo, nato a Ponza il 27-06-1955, residente a Fiumicino;
- 12 anni MAZZEO Clemente, nato il 10-03-1968, di Mileto;
- 6 anni MAZZEO Filippo, nato il 12-07-1953, di Cessaniti;
- 18 anni MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, nato il 08-02-1971, di Mileto;
- 19 anni MELLUSO Emanuele, nato il 05-07-1985, di Briatico;
- 18 anni e 6 mesi MELLUSO Simone, nato il 05-07-1985, di Briatico;
- 21 anni MESIANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, nato il 2-02-1988, di Mileto;
- 21 anni MESIANO Fortunato, nato il 19-10. -1974, di Mileto, residente a Biassono (Mi);
- 21 anni MESIANO Francesco, detto “Franco”, nato il 30-04-1973, di Mileto;
- 17 anni e 6 mesi MESIANO Paolo, nato il 07-05-1976, di Mileto;
- 20 anni MESIANO Pasquale, nato il 25-04-1977, di Mileto;
- 16 anni MESIANO Saverio, nato il 13-12-1981, di Mileto;
- 10 anni e 6 mesi MOLINO Sebastiano, nato a Catania il 28-07-1972. domiciliato a Mascalucia (Ct);
- 6 anni MORABITO Rocco, nato a Cinquefrondi;
- 12 anni MUGGERI Salvatore, nato il 07-10-1977, di Briatico;
- 17 anni MUSCIA Gaetano, nato il 20-04-1964, di Tropea;
- 18 anni NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, nato il 05-03-1971, di Mileto;
- 16 anni e 6 mesi NIGLIA Filippo, nato il 08-06-1960, di Briatico;
- 4 anni OLIVERI Alessandro, nato a Patemò (Ct), il 15-04-1972;
- 4 anni ORFANO’ Pasquale, nato il 25-05-2000, residente a Joppolo;
- 2 anni PANZITTA Antonio, nato il 04-06-1978, di Rombiolo;
- 14 anni PASQUA Cesare, nato a Nicotera in data 11-11-1948, residente a Vibo Valentia, ex dirigente Asp Vibo;
- 3 anni PEDULLÀ Fabio Domenico, nato il 12-02-1972 e residente a Reggio Calabria;
- 6 anni PELAGGI Joan Azzurra, nata il 21-04-1977, di Vibo Valentia, avvocato;
- 3 anni PELUSO Lucia, nata a Rosarno il 23-05-1972, domiciliato a Milano;
- assoluzione PERFIDIO Francesco, nato il 29-05-1996 di Nicotera;
- assoluzione PERFIDIO Pantaleone, nato il 16-10-1987 di Nicotera Marina;
- assoluzione PESCE Maria Rosa, nata a Rosarno il 25-08-1953, residente a Tropea;
- 21 anni PITITTO Pasquale, nato il 31-12-1968, di San Giovanni di Mileto;
- 6 anni PITITTO Rocco, nato il 25-01-1969, residente a San Calogero;
- 22 anni PITITTO Salvatore, nato il 02-12-1968, di Mileto;
- 4 anni POCHIERO Gaetano, nato a Melicucco il 29-10-1964;
- 18 anni e 6 mesi POLICARO Salvatore, detto “Turi”, nato a Filandari il 25-08-1968;
- 16 anni POLITO Francesco, nato in data 08-06-1944 a Nicotera Marina;
- assoluzione POLITO Pietro, nato il 17-06-1996 residente a Briatico, frazione Paradisoni;
- 6 anni PONTORIERO Fortunato, nato il 19-04-1949, di San Calogero;
- 5 anni POTENZONI Paolo, nato il 28-02-1980, di Drapia;
- 4 anni PRESTIA Antonio Gaetano, detto “Tonino”, nato il 26-12-1964, di Mileto;
- 10 anni PROSSOMARITI Giuseppe, nato il 03-08-1987, di Vibo Valentia;
- 16 anni PROSTAMO Antonio, nato il 27-03-1989, di San Giovanni di Mileto;
- 6 anni e 6 mesi PROSTAMO Salvatore, nato il 06-05-1960, di Briatico;
- 12 anni PROSTAMO Saverio, nato Vibo Valentia il 23-04-1974;
- 8 anni PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, nato il 16-07-1951, di Spilinga;
- 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Francesco, nato il 23-12-1943, residente a Mascalucia (Ca);
- 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Marcella, nata il 27-12-1970 e residente a Mascalucia (Ct);
- 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Valeria, nata il 12-02-1977 e residente a Mascalucia (Ct);
- 4 anni RIBECCO Maria, nata a Isola Capo Rizzuto il 05-11-1967;
- 3 anni RIPEPI Giuseppe, nato il 03-07-1991, di Ricadi;
- 19 anni RIPEPI Paolo, nato il 02-05-1965, di Ricadi;
- 4 anni ROMAGNOLI Ettore, nato a Roma il 03-09-1957;
- 8 anni ROMBOLA’ Simona, nata in data 05-05-1981, di Mileto;
- prescrizione RUSSO Domenico, nato a Vibo Valentia il 9 ottobre 1958;
- 6 anni SERGIO Giovanni, nato a Cinquefrondi in data 01-10-1987;
- assoluzione SCALI Rocco, nato a Vibo Valentia il 02-04-1986;
- 12 anni e 6 mesi SCORDO Pasquale, nato Gallico il 11-09-1943, di Tropea;
- 4 anni SOLANO Giulio, nato il 24-11-1999, di Limbadi;
- 8 anni STARTARI Marco, nato il 17-08-1989, di Vibo Valentia;
- 8 anni e 6 mesi STILO Francesco, nato il 16-04-1972, di Lamezia Terme, avvocato;
- 8 anni STILLITANI Emanuele, nato il 31-10-1955, di Pizzo;
- 9 anni STILLITANI Francescantonio, nato il 26-11-1953;
- 16 anni STORNIOLO Cosma Antonio, nato il 09-05-1965, di Nicotera;
- 12 anni SURACE Cristian, nato il 05-04-1993, di Cessaniti;
- 8 anni TACCONE Francesco, nato il 18-01-1987, di Tropea;
- 17 anni TAVELLA Benito, nato il 11-01-1988, di Mileto;
- 21 anni TAVELLA Fortunato, nato il 27-03-1957, di San Giovanni di Mileto;
- 18 anni TAVELLA Rocco, nato il 17-05-1984, di Mileto;
- 4 anni e 6 mesi TAKACSOVA KJaudia, nata in Slovacchia il 31-08-1988, residente a Nicotera;
- assoluzione TINE’ Paolo, nato a Catania il 28-07-1977;
- 4 anni e 6 mesi TORRISI Graziella, nata a Maddaloni (Ce), il 27-06-1943;
- 16 anni TORTORA Giuseppe, nato Rosarno il 24-03-1948, residente a Mileto;
- 4 anni TRIPODI Antonio, nato il 29-09-1973, di Santa Domenica di Ricadi;
- 4 anni TRIPODI Mattia Giovanni, nato il 14-10-1996, di Santa Domenica di Ricadi;
- 8 anni VACATELLO Leonardo, nato il 20-10-1969, di Vibo Marina;
- 7 anni VACATELLO Rodolfo, nato il 09-07-1996, di Vibo Marina;
- 8 anni VALENTE Leopoldo Giulio, nato il 09-01-1979, di Mileto;
- 3 anni VATANO Daniele, alias "U Cicu", nato il 04-06-1972, di Briatico;
- 5 anni VURRO Giorgio, nato il 22-11-1956, di Pizzo;
- 4 anni ZAMPARELLI Alessandro, nato il 17-02-1971, residente a Nicotera Marina;
- 3 anni e 6 mesi ZANGARI Antonio, nato a Polistena il 22 settembre 1972;
- 18 anni ZUNGRI Francesco, alias “il Mau”, nato il 30-06-1960, di Briatico.