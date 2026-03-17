Sono 183 gli imputati finiti a giudizio nell’ambito delle tre operazioni che mirano a colpire i clan di Vibo, Mileto, Cessaniti, Briatico, Nicotera, Limbadi, Tropea, San Gregorio d'Ippona, Filadelfia e Zungri

Conclusa la requisitoria della pubblica accusa (rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea) dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Rossella Maiorana) con le richieste di pena nel maxiprocesso nato dalle operazioni antimafia denominate Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Si tratta di tre inchieste diverse ma che colpiscono tutte i clan vibonesi, da Limbadi a Nicotera passando per Vibo Valentia, Briatico, Tropea, Zungri, Filadelfia e Mileto. La prima – Olimpo – scattata a gennaio 2023 e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, la seconda – Maestrale-Carthago condotta sul “campo” dai carabinieri e scattata in due fasi a maggio ed a settembre 2023, la terza – Imperium – portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto del 2023 e che si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina.

Questi tutti gli imputati a giudizio e le singole richieste di pena: