La giornata inaugurale del Vinitaly edizione 2024 è stata caratterizzata dalla presenza, nella collettiva della Regione Calabria allestita al Padiglione 12, per il vino, e al Padiglione C, per l’olio extravergine di oliva, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Rosario Varì, dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, dal commissario dell’Arsac, Fulvia Caligiuri.

Gli esponenti istituzionali giunti a Verona sono stati impegnati in una serie di incontri pubblici su diversi temi, a partire da quello sulle radici storico identitarie dell’agroalimentare calabrese del quale riferiamo in altro nostro servizio. Il presidente Occhiuto, accompagnato dai membri della Giunta presenti alla kermesse veronese e dal commissario Caligiuri ha voluto anche visitare personalmente le due collettive, fermandosi a parlare con i protagonisti delle diverse realtà produttive che hanno partecipato alla fiera.

Nell’immagine che accompagna questo articolo, Occhiuto, Gallo e Varì sono assieme a Pippo Caffo, fondatore dell’omonimo gruppo oggi guidato dal figlio Nuccio Caffo. La fotografia è stata scattata nello spazio espositivo della collettiva regionale del vino dedicato agli amari di Calabria, comparto degli alcolici che, proprio grazie al fortissimo traino del Gruppo Caffo, è diventato leader in Italia ed ha conquistato numerosi mercati esteri, a partire da Usa e Germania. L’attenzione dimostrata dalla Regione Calabria per gli amari è da accogliere positivamente, perché diverse aziende si stanno impegnando, in tutte le cinque province, nel produrre specialità che, nella maggior parte dei casi, si legano fortemente al territorio d’origine.