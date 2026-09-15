Giovani, famiglie e turisti arrivati da diverse parti d’Italia hanno scelto il parco della Sibaritide per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, della musica e dell’intrattenimento

Si chiude con un bilancio positivo la 32esima stagione di Odissea 2000, l’AcquaPark di Corigliano-Rossano che anche quest’anno ha confermato il suo ruolo tra le principali attrazioni turistiche dell’estate.

Ottantasette giorni di apertura, fino al 7 settembre, segnati da un grande successo di pubblico. Giovani, famiglie e turisti arrivati da diverse parti d’Italia hanno scelto il parco della Sibaritide per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, della musica e dell’intrattenimento. Un pubblico trasversale che ha trovato non soltanto piscine e scivoli, ma anche spettacoli, animazione, eventi musicali e appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Dal K-Pop agli artisti della nuova scena musicale, dagli spettacoli di magia agli artisti di strada, il programma ha accompagnato per tutta l’estate migliaia di visitatori, contribuendo ad allungare la stagione turistica oltre il tradizionale mese di agosto.

Importante anche la proposta gastronomica di Olympus – Il pranzo degli Dei, con i prodotti e i sapori della tradizione calabrese e la presenza di chef e protagonisti della cucina regionale. Un ulteriore elemento di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Odissea 2000 ha inoltre affiancato al divertimento iniziative di responsabilità sociale, con le collaborazioni con Banco Alimentare Calabria e Radici Sane sui temi della sana alimentazione, della lotta allo spreco e degli stili di vita consapevoli.

La 32esima stagione è dunque terminata, ma per Odissea 2000 è già tempo di guardare avanti. Il parco si prepara infatti alla 33esima stagione, con l’obiettivo di tornare nel 2027 e continuare a rappresentare un importante attrattore turistico per la Calabria e per l’intera area della Sibaritide.