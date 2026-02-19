L’associazione segnala danni agli agrumeti soprattutto per le produzioni tardive e difficoltà a raggiungere allevamenti e strutture allagate: «La visita di Ciciliano chiarirà molti aspetti»

In Calabria il maltempo ha colpito «oltre 3.000 ettari in tutta la regione, con almeno 900 ettari completamente sommersi dall'esondazione del fiume Crati nell'area di Corigliano-Rossano e Sibari». È quanto riferisce Coldiretti Calabria spiegando che, al momento, «è difficile o quantomeno prematuro fare una stima dei danni economici al settore agricolo causati dalle diverse ondate di maltempo che hanno colpito quasi tutte le province calabresi. A breve sarà operativa un'apposita piattaforma alla Regione e, come dichiarato dal presidente Occhiuto, si potrà avere un dato certo».

«Ci sono - prosegue Coldiretti Calabria - danni agli agrumeti soprattutto per le produzioni tardive. Danni a serre, coperture divelte dal vento in particolare nel reggino dove si registrano danni anche alle colture agrumicole costiere. Colture invernali (finocchi, cavolfiori, carciofi, lattughe) compromesse. Quello che preoccupa sono i ristagni idrici estesi e terreni saturi d'acqua che possono creare asfissia radicale con conseguente e possibile reimpianto».

Non va meglio sul fronte della zootecnia, dove Coldiretti segnala «difficoltà a raggiungere gli allevamenti e strutture allagate. Gravissimi danni alle infrastrutture, che comporteranno costi di ripristino molto elevati come strade poderali (viabilità rurale) e infrastrutture irrigue. In particolare si segnala la rottura di una condotta irrigua nel Savuto».

«Una quantificazione economica più precisa - conclude Coldiretti Calabria - arriverà dopo la ricognizione ufficiale in corso da parte nostra e delle istituzioni. La visita di domani del capo nazionale della Protezione civile Ciciliano, che vedrà la presenza dei vertici di Coldiretti Calabria, sicuramente chiarirà molti aspetti».