Nel pieno della settimana della moda, uno dei momenti di maggiore visibilità internazionale per il sistema moda italiano, Ortensia Imbrogno è a Milano per prendere parte agli eventi e alle presentazioni che animano la città in questi giorni.

Oggi è stata VIP Guest alla Milano Fashion Days, nella prestigiosa Villa Borromeo, location simbolo di eleganza e patrimonio architettonico, scelta come palcoscenico d’eccezione per designer, brand e protagonisti del settore.

La presenza di Ortensia Imbrogno ha confermato il suo posizionamento nel panorama fashion come figura attenta alle evoluzioni del settore e attivamente coinvolta nell’analisi delle sfilate e dei linguaggi contemporanei.

«Milano, in questi giorni, si è trasformata in un laboratorio creativo diffuso. Essere presenti ha significato sostenere il talento e partecipare attivamente alla costruzione delle nuove narrazioni della moda», ha dichiarato Ortensia Imbrogno.

Con una presenza strategica nei contesti ad alta visibilità e un coinvolgimento diretto nelle dinamiche del settore, Ortensia Imbrogno ha consolidato il proprio ruolo all’interno dell’ecosistema fashion contemporaneo, rafforzando relazioni e contribuendo alla promozione di una moda consapevole, inclusiva e orientata al futuro.