Una passerella che non è solo moda, ma un inno alla vita. È stata presentata in conferenza stampa la quarta edizione di “Una Passerella per Grace – l’amore che dà la vita”, in programma il prossimo 18 aprile al Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.

Un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare simbolo di coraggio e rinascita, dando voce e luce a donne pazienti oncologiche che, attraverso la sfilata, raccontano una storia diversa: quella di chi non si arrende, ma trasforma la fragilità in forza.

Le parole della presidente Lidia Papisca

A raccontare l’anima dell’iniziativa è la presidente dell’associazione Grace, Lidia Papisca, che ha sottolineato il valore profondo della manifestazione: «Quest'anno da Grace sempre la solita emozione sicuramente, raggiungiamo la quarta edizione: “l’amore che dà la vita”. Le donne che sfileranno testimonieranno che la qualità della vita è un diritto, che la loro forza e dignità devono salire su questa passerella per essere esempio per altre donne che affrontano la malattia».

Un percorso che negli anni ha cambiato anche il modo di vivere e raccontare la malattia: «Il retaggio culturale che portava le donne a vergognarsi è cambiato. Oggi vogliamo far capire che la donna non è la malattia. Parlare di bellezza, di abiti, di luce significa farle brillare come stelle. È il messaggio più grande che possiamo lanciare».

E ancora: «Sempre più donne si avvicinano all’associazione perché questo messaggio arriva dritto al cuore. Anche la città risponde con calore: attività, istituzioni e cittadini si stringono attorno a Grace, sostenendo prevenzione e partecipazione».

Una celebrazione, non uno spettacolo

La direttrice artistica Natalia Spanò ha voluto ribadire il valore emotivo della serata: «Non sarà uno spettacolo, ma una celebrazione di donne meravigliose che hanno deciso di mettersi in gioco e mostrare la loro forza. Grace è vita e amore, e loro vogliono trasmettere questo al pubblico. Sarà un’edizione ancora più intensa, fatta di sentimenti profondi».

Il sostegno delle istituzioni

Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: «È un’occasione importante per aprire Palazzo Campanella alla società civile con un’iniziativa di grande valore umanitario. Queste donne coraggiose rappresentano un esempio straordinario di rinascita. Le istituzioni devono esserci, e noi ci siamo e continueremo a esserci».

Una rete che cresce

Determinante il contributo di istituzioni, associazioni e partner che hanno reso possibile l’evento: dalla Commissione regionale Pari Opportunità al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, fino alla Camera di Commercio e alle realtà sanitarie del territorio.

Tra le associazioni coinvolte figurano F.A.V.O. Italia e Calabria, Europa Donna Italia e FISM Reggio Calabria. Fondamentale anche il sostegno del network LaC, che anche quest’anno ha scelto di affiancare Grace non solo come media partner, ma anche nella conduzione dell’evento, contribuendo ad accendere i riflettori su storie di forza, coraggio e resilienza.

I protagonisti dietro le quinte

Un lavoro corale che vede il contributo di numerosi professionisti. Tra questi, il team hair & make-up guidato da Francesco Cogliandro con Laura Marino, Nancy Paviglianiti, Tiziana Longo, Giusy Giordano, Tonino Babuscia, Tonino Crea, Angela Sapone, Teresa Massa e Teresa Malara.

Lo staff tecnico audio-video e foto comprende Giuseppe Caracciolo, Luca Marrara, Lorenzo Amodeo, Eleonora Caracciolo, Antonello Diano e Antonio Sollazzo. La direzione artistica è affidata a Natalia Spanò, mentre a presentare la serata saranno Elisa Barresi e Francesco Graziano. Previsto anche un momento musicale con la giovane cantante Regina Desirée Nobile.

Una passerella di solidarietà

La sfilata, dal titolo “La donna per la donna”, vedrà protagoniste non solo le donne di Grace, ma anche rappresentanti delle istituzioni, della società civile e della sanità, che sfileranno al loro fianco in segno concreto di vicinanza e condivisione. Durante la serata verranno inoltre consegnate tre targhe di riconoscimento per il sostegno all’associazione.

Grazie a chi rende possibile tutto questo

Un ringraziamento speciale va anche alle aziende e ai sostenitori, tra cui Ego Couture di Nicola Romeo, Tandem di Romina e Giulia Secondo, King Gold di Rita Calafiore con l’orafo Michele Affidato, lo stilista Claudio Greco e la pittrice Fabrizia Ghione.

Il 18 aprile non sarà solo una data. Sarà un momento di luce. Una passerella che diventa simbolo di rinascita, dove ogni passo racconta una storia di vita che resiste, combatte e, soprattutto, continua ad amare.