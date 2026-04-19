Il Santo Padre a dodici mesi dall’elezione non ha deluso ma nemmeno convinto pienamente. Tra prudenza e segnali intermittenti, manca ancora una direzione chiara

A un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, il bilancio è di quelli che non si possono liquidare con un sì o con un no. Non è il Papa che ha deluso, ma nemmeno quello che ha già convinto. È, più semplicemente, un pontefice ancora in costruzione. E forse è proprio questo il punto: dopo dodici mesi, la sensazione è che manchi ancora una direzione chiara, una linea riconoscibile, qualcosa che permetta di dire con sicurezza «questo è il suo pontificato».

L’eredità pesante di Francesco

Chiunque fosse salito al soglio pontificio dopo Papa Francesco si sarebbe trovato davanti a una sfida complicata. Non solo per il peso mediatico, ma per l’impronta forte lasciata negli anni: uno stile diretto, spesso divisivo, ma sempre riconoscibile. Leone XIV, invece, ha scelto — almeno fin qui — una strada diversa: più prudente, più silenziosa, meno esposta. Una scelta legittima, ma che inevitabilmente lo espone a un confronto continuo con il passato recente.

Tra segnali e frenate

In questo primo anno, il Papa ha alternato aperture e cautele. Qualche gesto che lasciava intravedere una possibile svolta, seguito però da passi indietro o da silenzi che hanno raffreddato le aspettative. Non si tratta di errori clamorosi, ma di una certa difficoltà a dare continuità alle proprie scelte, come se ogni mossa restasse isolata, senza inserirsi in un disegno più ampio. Il risultato è un pontificato che, almeno finora, si legge più per episodi che per visione.

La prudenza come strategia (o come limite)

C’è anche un’altra chiave di lettura, più indulgente: quella della prudenza. In una Chiesa attraversata da tensioni interne e sfide globali, evitare strappi può essere una strategia precisa. Ma la prudenza, quando diventa eccessiva, rischia di trasformarsi in immobilismo. E oggi, a un anno dall’inizio, il dubbio che serpeggia è proprio questo: Leone XIV sta costruendo con calma o sta semplicemente prendendo tempo?

Un’identità ancora da trovare

Il vero nodo resta qui: non tanto le singole decisioni, quanto l’identità complessiva del pontificato. Ogni Papa, nel tempo, lascia un segno: uno stile, una priorità, una direzione. Per Leone XIV, questo passaggio non è ancora avvenuto, almeno non in modo netto. E allora il giudizio, inevitabilmente, resta sospeso. Perché un anno è poco per tirare conclusioni definitive, ma è abbastanza per iniziare a farsi delle domande. La più importante è anche la più semplice: che Papa vuole essere Leone XIV? Per ora, la risposta non è ancora chiara. Ed è proprio qui che si giocherà il futuro del suo pontificato.