La Camera minorile di Catanzaro “Primo Polacco”, sempre sensibile e attenta alle tematiche dell’universo minori ha affrontato in un seminario online la scomoda tematica del fenomeno del Parental Abuse o violenza filio-parentale. Il Parental Abuse è qualsiasi fenomeno messo in atto da un figlio con l’intenzione di causare un danno fisico, emotivo o economico per ottenere il controllo sul genitore, si tratta di un fenomeno crescente, che vede vittime genitori attenti, amorevoli o iper-responsabili, incapaci di dare regole ai figli per paura di ferirli, o da genitori incapaci di affrontare il conflitto, o all’opposto genitori disinteressati. L’incapacità educativa genera la figura del bambino imperatore che prende il controllo sui genitori invertendo i ruoli. Tali dinamiche relazionali diventano un segreto, che tenuto all’interno delle mura domestiche per vergogna, può arrivare a sfociare nel reato dell’omicidio.

Lo ha spiegato introducendo i lavori l’avvocato Laura Rosselli presidente della Camera Minorile di Catanzaro, coadiuvata nell’organizzazione dell’evento dal segretario, l’avvocato Primoandrea Polacco.

Il seminario, che ha tracciato una analisi degli aspetti psico-sociali e pedagocici e dei percorsi giudiziari ed extragiudiziari di intervento, ha visto la partecipazione di illustri relatori come il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Maria Alessandra Ruberto, Virginia Suigo, psicologa e psicoterapeuta presso l’Istituto Minotauro di Milano e massima esperta in Italia sul fenomeno del Parental Abuse, Elma Battaglia, consigliera nazionale Cnoas, Massimo Martelli, direttore della Comunità Ministeriale di Catanzaro, l’ avvocato Roberta Di Bella, responsabile Uncm del settore psicosociale e pedagogico, l’avvocato Stefania Mantelli, componente del consiglio direttivo della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” . L’evento è stato moderato dall’avvocato Anna Maria Pisano componente della Camera Minorile di Catanzaro. Sono intervenuti all’apertura dei lavori l’avvocato Vincenza Matacera, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e Danilo Ferrara, presidente dell’ordine degli assistenti sociali della Calabria.