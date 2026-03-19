Un grande laboratorio diffuso di cittadinanza attiva esteso a tutto il circondario. A confronto i protagonisti della giustizia e dell’informazione in un percorso che coinvolge più di 20 scuole del territorio
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Ha preso ufficialmente il via il Festival della Legalità Contro le mafie, inaugurato il 16 marzo a Castrovillari e attualmente in pieno svolgimento. Un’edizione che si conferma, ancora una volta, come uno dei momenti più significativi di riflessione e confronto sui temi della giustizia, della responsabilità civile e dell’impegno collettivo contro ogni forma di illegalità.
Non solo Castrovillari. La manifestazione, infatti – organizzata dall’amministrazione comunale di Castrovillari e finanziato dalla Regione Calabria -, si estende a tutto il circondario, coinvolgendo i comuni di Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena, Frascineto, Civita e Cassano Jonio in un percorso condiviso che mette al centro il territorio e le nuove generazioni. Un vero e proprio “festival diffuso” che porta il dibattito sulla legalità nelle piazze, nei teatri e soprattutto nelle scuole.
Sono oltre 20 gli istituti scolastici coinvolti, con più di 4.000 studenti protagonisti attivi di incontri, dibattiti e momenti formativi. Un dato che testimonia la forte vocazione educativa della manifestazione, sempre più orientata a costruire consapevolezza e senso civico tra i giovani.
Di altissimo livello il parterre degli ospiti che stanno animando questa edizione: magistrati, rappresentanti delle istituzioni, autorità militari e religiose e firme autorevoli del giornalismo italiano. Finora, personalità di spicco come Otello Lupacchini, Franco Roberti, Alessandro D'Alessio, ma anche Eugenio Facciolla, Massimo Lento, Eugenio Turco e molti altri hanno offerto, con i loro interventi, chiavi di lettura importanti sull’evoluzione delle mafie e sulle sfide della legalità nel nostro Paese.
Il Festival della Legalità si conferma così non solo un evento, ma un percorso culturale e civile capace di coinvolgere istituzioni, scuola e cittadini in un dialogo costante. Un’occasione concreta per conoscere, distinguere e combattere l'illegalità e le ingiustizie a partire dalle pratiche quotidiane che possono vivere anche i più giovani.
Cresce, nel frattempo, l’attesa per i prossimi incontri in programma, tra cui quello con i procuratori di Catanzaro e Reggio Calabria, rispettivamente Salvatore Curcio e Giuseppe Borrelli. A seguire, l’appuntamento con Pino Maniaci, previsto per sabato 21 marzo alle ore 10.30 presso il centralissimo Teatro Vittoria. In serata, sempre sabato al Vittoria ma alle ore 19, interverrà lo storico e giornalista Paolo Mieli, che presenterà il suo ultimo libro, Il prezzo della pace.