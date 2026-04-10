Il prefetto De Rosa ha istituito riunioni settimanali per garantire all’evento la massima sicurezza come per il Capodanno mentre per la storica strada cittadina si attende il parere di un geologo su cui si redigerà una perizia
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Ufficialmente partita la grande macchina organizzativa per il “Jova Summer Party”, una delle tappe del tour canoro di Jovanotti in programma a Catanzaro nell’area di Germaneto.
Al grande evento musicale dell’artista, previsto per sabato 22 agosto, parteciperanno non meno di 40.000 persone.
Nella sala riunioni della Prefettura del capoluogo si è tenuto un apposito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto De Rosa ed a cui hanno preso parte Forze dell’ordine, vigili del fuoco, sindaco, assessori e tecnici del Comune e tutte le altre componenti coinvolte abbiamo delineato i primi aspetti del complesso Piano di safety e security da approntare da parte degli organizzatori. Ogni aspetto è stato affrontato e discusso: viabilità, afflusso e deflusso degli spettatori, aree di sosta, emergenza sanitaria, vigilanza e controlli, ordine e sicurezza pubblica. Sarà un Piano che prenderà forma “work in progress” con riunioni settimanali e tavoli tecnici in Questura «perché – ha detto De Rosa – non si deve tralasciare nulla ed i grandi eventi vanno preparati bene e per tempo. Ne va della incolumità di chi vuole assistere ad uno spettacolo unico e storico per Catanzaro e per la sua immagine di città accogliente». Il Capodanno Rai del resto è stato un ottimo banco di prova e a distanza di qualche mese l’intero apparato di sicurezza è pronto per questa nuova sfida di coesione e di efficienza.
Vertice su Via Carlo V
Subito dopo, su richiesta del Comitato di via Carlo V, la stessa sala è stata sede di una riunione operativa insieme al sindaco Fiorita, all’assessore Squillace, ai Vigili del Fuoco ed alcuni dirigenti regionali per definire gli interventi da attuare nel breve e medio periodo su Via Carlo V, dove sono necessari il consolidamento e la messa in sicurezza strutturale del costone che nelle scorse settimane è stato interessato dalla demolizione di un fabbricato pericolante prospiciente l’arteria. E’ stato concordato un monitoraggio costante da parte del Comune e degli stessi proprietari delle case sovrastanti e nel contempo si attenderà l’esito della perizia richiesta ad un geologo per redigere un progetto di intervento da inoltrare alla Regione per i necessari finanziamenti. La riunione è servita inoltre a chiarire che al momento non ci sono pericoli incombenti ed a fugare ogni tipo di rischio paventato.