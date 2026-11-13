Dopo il racconto del declino demografico del borgo, Luca Alessandro contesta la narrazione «disfattista e cupa» e rivendica il lavoro di associazioni, giovani, imprese e amministrazione: «Non siamo un paradiso senza custodi»

Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Polia Luca Alessandro.

Egregio Direttore,

ho letto con profondo stupore e rammarico l’articolo a firma di Raffaele Florio pubblicato sulla Vostra testata il 5 novembre scorso, dal titolo "Polia, dove la natura conserva la memoria di 70 milioni di anni ma l’uomo non c’è più". Pur apprezzando lo spazio dedicato al nostro patrimonio naturalistico, storico e artistico — dalla rarissima colonia di Woodwardia radicans lungo la fiumara Milo ai 414 ettari del Bosco Montagna, dalle testimonianze della Magna Grecia alle opere del Maestro Fortunato Gaccetta — non posso, in qualità di Sindaco di Polia, accettare in silenzio il taglio disfattista, cupo e strumentale con cui viene dipinta la nostra comunità.

Ridurre l'identità presente e futura di un intero paese a una fredda tabella statistica che fotografa un arco temporale di settantacinque anni (dal 1951 a oggi) significa offrire ai lettori una narrazione parziale e profondamente ingiusta. Lo spopolamento delle aree interne è un fenomeno strutturale che riguarda l’intero Mezzogiorno e gran parte delle zone montane d’Italia; trasformare questo dato storico in un necrologio preventivo, parlando di "eclissi", "piramide diventata una lapide" o "comunità che si sta spegnendo", non fa informazione: getta fango su un territorio vivo e vanifica il lavoro quotidiano di chi sceglie, con coraggio e determinazione, di restare, investire e amministrare.

Polia non è un "paradiso senza custodi", né una cartolina ingiallita da contemplare con rassegnazione. È una comunità fatta di persone in carne e ossa, di associazioni, di giovani, di famiglie e di imprenditori che questo territorio lo vivono e lo presidiano 365 giorni l'anno, non soltanto durante le festività estive.

Se l'autore dell'articolo avesse voluto raccontare davvero la Polia di oggi, oltre a consultare gli atlanti demografici, avrebbe guardato ai fermenti culturali, sociali ed economici che stanno ridando nuova linfa al nostro borgo. Avrebbe raccontato, ad esempio:

La straordinaria esperienza dei progetti Erasmus portati avanti dall'associazione Kalistratia , che aprono le porte del nostro borgo accogliendo ragazzi e giovani da ogni parte del mondo, trasformando Polia in un crocevia internazionale di scambi culturali e di cittadinanza attiva;

, che aprono le porte del nostro borgo accogliendo ragazzi e giovani da ogni parte del mondo, trasformando Polia in un crocevia internazionale di scambi culturali e di cittadinanza attiva; La rete di associazioni presenti sul territorio che, con passione e dedizione costante, rendono il paese vivo, dinamico e partecipato in ogni stagione dell'anno;

che, con passione e dedizione costante, rendono il paese vivo, dinamico e partecipato in ogni stagione dell'anno; L'imprescindibile e prezioso lavoro delle Parrocchie e del Parroco , punti di riferimento spirituale e sociale della nostra comunità;

, punti di riferimento spirituale e sociale della nostra comunità; La capacità di attrarre eventi di rilievo regionale e nazionale come il Kalabria Eco Fest , che trasforma i nostri spazi in un laboratorio vivo di sostenibilità, cultura e partecipazione giovanile e non;

, che trasforma i nostri spazi in un laboratorio vivo di sostenibilità, cultura e partecipazione giovanile e non; L'inserimento strategico del nostro territorio in circuiti virtuosi di turismo lento e sostenibile come il Kalabria Coast to Coast , un cammino che muove, durante tutto l'anno, migliaia di viaggiatori desiderosi di scoprire l'autenticità dei nostri territori e in continua espansione;

, un cammino che muove, durante tutto l'anno, migliaia di viaggiatori desiderosi di scoprire l'autenticità dei nostri territori e in continua espansione; Gli sforzi concreti di questa Amministrazione comunale nel migliorare i servizi, valorizzare il patrimonio pubblico e creare condizioni reali affinché chi vive qui possa guardare al futuro con speranza, e non con il peso di una condanna già scritta.

Una testata locale come la Vostra ha un ruolo cruciale e una responsabilità enorme nel modo in cui sceglie di raccontare la nostra terra. Il racconto giornalistico non è mai neutro: limitarsi a certificare le difficoltà con toni apocalittici finisce per alimentare un clima di sfiducia che sa più di polemica politica che di cronaca. Ma, cosa ancor più grave, consegna a chi non conosce direttamente questi luoghi una lettura distorta e pessimista, finendo per dar voce e legittimazione a quella narrazione rassegnata — e pericolosa — secondo cui le aree interne sarebbero destinate ineluttabilmente a sparire.

Una verità che vale per Polia così come per tutti i meravigliosi paesi interni della nostra spettacolare Calabria: borghi ricchi di storia, bellezza e umanità che non chiedono compatimento, ma rispetto, visione e il diritto di essere raccontati nella loro reale vitalità.

Polia è viva. I suoi vicoli non sono muti, le sue contrade non sono abbandonate e la sua gente non ha alcuna intenzione di rassegnarsi al ruolo di spettatrice della propria scomparsa.

Invito pertanto la Redazione di LaC News24 a riflettere su questa responsabilità editoriale e a non scattare l'ennesima fotografia nostalgica del passato, ma a raccontare da vicino il lavoro, l'energia e la vitalità di una comunità, e di tante comunità, che costruiscono ogni giorno il proprio domani.

Certi che vorrete dare a questa replica lo stesso risalto riservato all'articolo in oggetto, porgo distinti saluti.