È quanto prevede la bozza ancora in fase di definizione del decreto Infrastrutture: l’iscrizione nell’elenco dell’Anac permetterà di gestire le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

La società Stretto di Messina incaricata dei lavori del Ponte sarà iscritta nell'elenco dell'Anac delle stazioni appaltanti e potrà di conseguenza gestire le procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. È quanto prevede la bozza, ancora in fase di definizione, del decreto Infrastrutture. Il testo stabilisce anche che i costi dei contratti per la realizzazione del Ponte possano essere adeguati ma con il limite massimo di un aumento del 50%, come previsto dalla normativa europea.