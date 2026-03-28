Manifestazione promossa da associazioni e movimenti territoriali: «Non ci saranno bandiere di partiti ma testimonianze dei cittadini». Parteciperanno ministri, sottosegretari e governatori assieme a industriali e associazioni di categorita

Oggi pomeriggio, alle ore 16, a Messina, in piazza Unione Europea, si svolgerà la manifestazione a favore del Ponte. «Non ci saranno bandiere di partiti, ma le testimonianze di cittadini, associazioni, realtà sociali ed economiche che sostengono con convinzione l'opera ritenuta strategica per il rilancio occupazionale e produttivo del Mezzogiorno e del Paese, per la tenuta occupazionale, verso la modernità, contro lo spopolamento e il sottosviluppo infrastrutturale», si legge in una nota.

L'iniziativa nasce da un comitato locale composto da diverse associazioni e movimenti territoriali, sigle sindacali, Confartigianato Trasporti, Comitato Autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina, Agri. Sa. T., Confeuro, Associazione Dimensione Consumatori, oltre ai comitati nati spontaneamente a favore del Ponte, a diversi Centro Studi e associazioni studentesche e universitarie.

All'iniziativa hanno aderito anche Confindustria, Sicindustria, UnionCamere, Ance e altre sigle. Saranno presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, i sottosegretari Claudio Durigon, Alessandro Morelli e Matilde Siracusano, i governatori di Sicilia e Calabria Renato Schifani e Roberto Occhiuto, l'Ad di Stretto di Messina Pietro Ciucci, l'eurodeputato Ruggero Razza, l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, i segretari regionali di tutti i partiti di centrodestra che hanno aderito e tantissimi parlamentari.

Partecipano anche Luigi Rizzolo, delegato nazionale Confindustria e presidente di Sicindustria Nazionale sulla Condizione delle Persone con disabilità; Giovan Battista Perciaccante, Vicepresidente ANCE, Presidente del Comitato Mezzogiorno e Isole, presidente di Confindustria Cosenza; Vincenzo Franza, AD di Caronte & Tourist Isole Minori, Ivo Blandina, presidente Camera di Commercio Messina e vicepresidente Unioncamere Sicilia.