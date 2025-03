"Ho sempre detto che il ponte sullo Stretto è un'idea molto interessante se è un'idea che unisce la Sicilia e la Calabria, ma soprattutto se diventa un simbolo mondiale, cioè se si fa un'opera che architettonicamente è al top, di cui parla tutto il mondo, che richiama turisti".

A dirlo Matteo Renzi, a Messina per presentare il suo libro "L'influencer". "Se però – prosegue - per fare il ponte si tolgono i soldi dei fondi Fsc alla Sicilia e alla Calabria, è di nuovo un'operazione da influencer. Il ponte va bene se si utilizzano risorse ad hoc, se sono risorse tolte ai siciliani e ai calabresi a me sembra una follia".