L’amministratore delegato del colosso nel settore delle costruzioni a margine dell'inaugurazione della mostra Evolutio a Milano ha risposto ad alcune domande sulla grande opera che dovrebbe collegare Calabria e Sicilia

«Io sono sempre fiducioso, mi sveglio la mattina convinto che si farà tutto, sempre». Così l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine dell'inaugurazione della mostra Evolutio al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ad una domanda sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

E ha aggiunto: «Penso che le battaglie politiche si debbano fare su tante cose, ma non sulle cose che servono. Le battaglie sono altre e riguardano come vivremo nel futuro. Su questo si possono mettere a confronto le opinione, e non se due per due fa quattro».