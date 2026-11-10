Guido Crosetto avverte che Italia ed Europa non sono preparate a vincere la guerra ibrida. Nell’intervista al Corriere della Sera parla di attacchi informatici, manipolazione sui social, interferenze straniere e rapporti con Trump. E chiede alle istituzioni di superare le divisioni politiche

Un ospedale che perde improvvisamente l’elettricità. Le scorte di sangue che rischiano di deteriorarsi. Milioni di cittadini esposti a campagne digitali capaci di influenzare opinioni, comportamenti e scelte politiche. Guido Crosetto descrive uno scenario inquietante nell’intervista rilasciata a Monica Guerzoni per il Corriere della Sera. Il ministro della Difesa non parla soltanto di attacchi hacker, ma di una guerra invisibile che coinvolge infrastrutture, informazioni e democrazie. E lancia un avvertimento: «La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato, perché le nuove tecnologie accelerano anche i problemi».

Crosetto: gli hacker possono mettere in ginocchio un ospedale

Il ministro richiama l’attenzione sulla vulnerabilità dei servizi essenziali. «Il problema di queste nuove guerre e forme di terrorismo è che per fare male a un’azienda, a una comunità, a una nazione, basta un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Può bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Poi ci sono gli Stati, che hanno risorse ancor più sofisticate».

Crosetto teme anche le conseguenze future dei furti di informazioni sensibili: «In questi anni sono stati rubati migliaia di dati anche sanitari in tutto il mondo, conservati in attesa di essere decriptati un giorno con il quantum computer».

Per affrontare la minaccia propone un’azione coordinata delle istituzioni: «Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere».

La guerra cognitiva e i social: «Sono stato anche preso in giro»

Nell’intervista al Corriere della Sera, Crosetto torna su un tema che considera decisivo: la manipolazione delle opinioni attraverso le piattaforme digitali.

«Sono stato anche preso in giro. Ma questo tipo di guerra ibrida lo combatti solo se lo conosci».

Il ministro spiega che alcune organizzazioni riescono a orientare le persone attraverso i social, influenzando consumi e comportamenti, ma anche alimentando ostilità verso la democrazia.

«Ci difendiamo con le agenzie cyber, ma in nessuna parte del mondo si è attrezzati per combattere e vincere la guerra ibrida e cognitiva».

Per questo chiede strumenti più incisivi: «La Difesa ha chiesto di costituire un’arma cyber». E sollecita maggiori responsabilità alle piattaforme, sostenendo che non possano continuare a guadagnare miliardi ignorando gli effetti della profilazione sugli utenti più giovani.

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