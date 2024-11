Ricordate quella foto diventata virale con al centro la polizia che ferma una bambina che con la sua macchinina transitava sull’isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza?

Quello scatto ha totalizzato in pochi mesi circa 600mila visualizzazioni, migliaia di like e condivisioni. Una scena spontanea: la la simpatia dei poliziotti che 'fermano' la piccola 'automobilista' in transito lungo l'isola pedonale. E lei che li guarda perplessa mente genitori (non inquadrati) sorridono.

Poi il commento del poliziotto: «Piacere, sono quel braccio che tiene la paletta e ringrazio per una delle foto più belle che mi abbiano mai scattato!».

Laratta e Ciccio Angione

Lui è il poliziotto Francesco Ciccio Angione, in servizio da diversi anni a Cosenza. È lui il ‘proprietario di quel braccio!’

Stamattina è stato premiato alla Festa della Polizia per avere contribuito a salvare 13 bambini a Cosenza. Tutto ha avuto inizio con un’auto che ha preso improvvisamente fuoco, per un guasto elettrico, il conducente si è subito messo in salvo. Le fiamme hanno fortemente danneggiato l'impianto frenante del veicolo che è scivolato giù lungo la strada e si è fermato davanti all’ingresso di una pizzeria. In quel momento c’erano tanti bambini che festeggiavano un compleanno. Subito messi in salvo grazie al pronto intervento degli agenti della squadra volante di Cosenza, fra loro anche Francesco Ciccio Angione.

Il personale di polizia, prima dell’arrivo dei pompieri, ha portato in salvo i bambini, portandoli rapidamente tutti fuori dal locale. Stamattina alla festa della polizia l’incontro del poliziotto che aveva fermato la piccolina sull’isola pedonale con l’autore dello scatto virale, Franco Laratta.