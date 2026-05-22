Venticinque anni di storie, imprese, talento e identità calabrese. Taglia il prestigioso traguardo delle nozze d’argento il Premio Calabria che Lavora 2026 – Eccellenze Calabresi, manifestazione che da un quarto di secolo celebra lavoratori, imprenditori e protagonisti capaci di rappresentare il volto migliore della Calabria.

L’edizione 2026 si presenta con il motto “Distinguersi per non estinguersi”, una frase che racchiude lo spirito della manifestazione e la volontà di valorizzare il merito, l’innovazione e le capacità professionali che continuano a dare lustro al territorio calabrese.

L’evento è organizzato sotto la guida della presidente dell’associazione Anna Patania, con la conduzione di Franco Buccinà, la direzione di Giulio Buccinà e la partecipazione nel direttivo di Natale Princi.

Nel corso degli anni il premio è diventato «un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio e delle professionalità calabresi», consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alle eccellenze regionali.

Villa Caleo ospita la XXV edizione

La serata celebrativa si terrà il prossimo 21 giugno 2026, alle ore 21, nella prestigiosa Villa Caleo Event Space di Gioia Tauro, scelta come location della venticinquesima edizione.

Una cornice elegante che ospiterà istituzioni, imprenditori, professionisti e protagonisti del mondo produttivo e culturale calabrese, in una serata pensata per raccontare esperienze di successo e valorizzare chi contribuisce alla crescita della regione.

I riconoscimenti alle eccellenze calabresi

Tra i premi più attesi figura quello destinato a Francesco Macrì, presidente del Gruppo Leonardo e originario di Nicotera, che riceverà un riconoscimento speciale per il percorso professionale e manageriale maturato ai vertici del gruppo.

Un importante premio sarà assegnato anche a Giorgio Nicola Pino per il Gruppo Proma, considerato una delle realtà di riferimento nel settore automobilistico.

Spazio anche alla musica con il riconoscimento a Carmen Floccari, che riceverà il premio di miglior cantante Calabria.

Tra le eccellenze premiate anche l’imprenditrice Domenica Naso, insignita del riconoscimento per l’eccellenza nell’ospitalità turistica grazie alla struttura Capo Vaticano Suite, definita «uno dei fiori all’occhiello del turismo regionale» nel cuore della Costa degli Dei.

Nel corso della serata saranno premiati inoltre l’hotel manager Nicola Fabiano e la sindaca Simona Scarcella, che riceverà il riconoscimento come Comune calabrese dell’anno, anche in qualità di presidente di Anci Calabria.

Non mancherà uno spazio dedicato all’eccellenza gastronomica con il premio “Calabria Food 4 Spicchi d’Oro”. Il titolo di miglior pizzeria dell’anno sarà assegnato alla Premiata Forneria, mentre il riconoscimento di migliori pizzaioli dell’anno andrà a Gaetano Tolomeo e Antonio D’Angelo.

La XXV edizione del Premio Calabria che Lavora si prepara così a celebrare non soltanto i successi individuali, ma anche una Calabria che continua a distinguersi attraverso il lavoro, il talento e la capacità di costruire eccellenza.