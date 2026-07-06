La crisi della stampa italiana non si ferma. I dati ADS relativi ad aprile 2026, elaborati da Prima Comunicazione e riportati da Primaonline, confermano una tendenza ormai strutturale: quasi tutti i principali quotidiani perdono copie, sia pure con intensità diverse.

Il Corriere della Sera resta il primo quotidiano italiano per diffusione complessiva (cartaceo più digitale), con oltre 204 mila copie, ma in un solo mese ne perde quasi 5.500 (-2,6%). Arretrano anche la Repubblica (-1,4%), Il Sole 24 Ore (-1,1%), La Stampa (-1,4%), Il Messaggero (-1,3%), Il Giornale (-1,8%), La Verità (-2,9%) e gran parte delle altre testate nazionali. I pochi segni positivi – come Il Fatto Quotidiano (+2,8%), Avvenire (+0,6%), Il Mattino (+5,1%) o Dolomiten (+2,2%) – rappresentano eccezioni che non modificano il quadro generale.

Il dato più preoccupante riguarda però le vendite in edicola, che continuano a diminuire molto più rapidamente della diffusione complessiva. Gli abbonamenti digitali attenuano le perdite, ma non riescono a compensare il crollo delle copie cartacee, soprattutto tra i lettori più giovani, che si informano ormai prevalentemente attraverso smartphone, social network, video e newsletter.

Nel frattempo non crescono i ricavi per i giornali online. Le principali testate digitali registrano milioni di utenti ogni mese, tuttavia la pubblicità è sempre più assorbita dalle grandi piattaforme internazionali come Google, Meta e TikTok, mentre molti lettori non sono ancora disposti a pagare un abbonamento. Per questo quasi tutti gli editori hanno introdotto paywall, formule “premium” e offerte dedicate agli abbonati, cercando di costruire un modello economico più stabile. Ma non basta.

Il problema, dunque, non è soltanto editoriale. È un cambiamento profondo delle abitudini di consumo dell’informazione. Si legge meno carta, si dedica meno tempo agli approfondimenti e si privilegiano notizie brevi, spesso consumate all’interno dei social, dove l’algoritmo decide cosa mostrare.

La conseguenza riguarda la qualità della democrazia: l’informazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali del pluralismo. Controllare l’informazione significa il controllo dell’opinione pubblica. Se gli organi di informazione continuano a perdere lettori e risorse, aumenta il rischio di un’informazione più fragile, più dipendente dagli algoritmi e meno capace di svolgere il proprio ruolo critico. Insomma a rischio sarà lo stesso sistema democratico e istituzionale.

La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: trasformare il giornalismo senza rinunciare alla sua credibilità. Perché il futuro dell’informazione non dipenderà dalla carta o dal digitale, ma dalla capacità di offrire contenuti autorevoli, verificati e di qualità, in un tempo in cui le notizie sono ovunque, ma l’informazione affidabile è sempre più rara.