Nel quartiere Ferrovieri Pescatori, nella zona Sud di Reggio Calabria, dietro il piazzale Trieste insiste la struttura destinata a ospitare la sede regionale del comitato Paralimpico. Da oltre un anno la struttura è riqualificata e in attesa di essere riutilizzata, rischiando concretamente di deteriorarsi e di tornare ad essere preda di degrado e atti vandalici. I residenti del quartiere hanno già registrato e segnalato avvisaglie preoccupanti in questa direzione.

Società

Reggio, pronta ma ancora inutilizzata la struttura destinata al Cip: comitato quasi pronto ad aprire la sede - FOTO

Anna Foti
A scongiurare definitivamente questo rischio, qualche settimana fa la determina del settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria che ha messo nero su bianco, di fatto sbloccando un iter fermo da anni, la dichiarazione di agibilità dei locali.

